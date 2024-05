Nadal zdecydował w sprawie Rolanda Garrosa. Hiszpanie donoszą

Według wiadomości gazety Nadal będzie trenował w swojej akademii w Manacor, a następnie ma pojechać do stolicy Francji, z nadzieją, że będzie mógł wystąpić w turnieju, gdzie odniósł największe sukcesy. To przecież na kortach Rolanda Garrosa wygrał 14 ze swoich 22 wielkoszlemowych imprez . I jego bilans jest wręcz niesamowity, gdyż doznał tam zaledwie trzech porażek w całek karierze!

Hiszpan w rankingu ATP jest na 305. miejscu, ale we Francji będzie mógł wystąpić z zamrożonym rankingiem, który da mu 34. pozycję. Jest to przewaga, która jednak nie pozwala na uniknięcie rozstawionych tenisistów podobnie jak to miało miejsce w: Barcelonie, Madrycie czy Rzymie.

Tenis. Rafael Nadal grał w czterech turniach w 2024 roku

Nadal nie jest przyzwyczajony, aby we wczesnych fazach trafiać na najgroźniejszych rywali, dlatego próbował się do tego przygotowywać trenując z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem w Rzymie. Tak samo ma być przed Paryżem.

Hiszpan wrócił w tym roku do grania po długiej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi. Jednak zdołał na razie wystąpić tylko w czterech turniejach. W Brisbane doszedł do ćwierćfinału, a potem znowu musiał na chwilę przerwać, by teraz zagrać we wspomnianych: Barcelonie (druga runda), Madrycie (czwarta runda) i Rzymie (ponownie druga).