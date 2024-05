Nadal zabrał głos przed meczem z Hurkaczem. Te słowa nie pozostawiają złudzeń

Sezon 2024 jak na razie nie układa się po myśli Rafaela Nadala. Hiszpana niestety wciąż trapią kontuzję i na dobrą sprawę legendarny tenisista poważne granie rozpoczął dopiero kilka tygodni temu. 37-latek nie przystąpił do Australian Open i teraz robi wszystko, by nie tylko zagrać na ukochanym Rolandzie Garrosie, ale także pokazać się w nim z najlepszej możliwej strony. Dyspozycja Nadala rzeczywiście idzie w górę w raz z każdym kolejnym spotkaniem. W Barcelonie pokonał on tylko w pierwszej rundzie Flavio Cobolliego, lecz później w stolicy swojego kraju pokazał kawał dobrego tenisa. "Rafa" zaimponował zwłaszcza odprawieniem z kwitkiem Aleksa De Minaura, dziewiątej obecnie rakiety świata. Na Mutua Madrid open zatrzymał go dopiero świetnie dysponowany Jiri Lehecka. Czech dotarł aż do półfinału imprezy. Może nawet zagrałby w finale, gdyby nie krecz na samym początku starcia z Feliksem Augerem-Aliassime.

