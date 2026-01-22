Nadal usłyszał o Owsiaku. Zaskakująca reakcja. Tego nikt się nie spodziewał

Wielkimi krokami zbliża się 34. finał WOŚP. Kulminacja szlachetnej akcji już w najbliższą niedzielę, 25 stycznia. W tym roku gramy pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego najmłodszych pacjentów.

W pomoc jak co roku zaangażuje się nie tylko rzesza anonimowych darczyńców. Obok nich staną również znani i uwielbiani, również ze świata sportu. Najsławniejszym zawodnikiem z zagranicy, który zdecydował się na wsparcie WOŚP, pozostaje hiszpański tenisista Rafael Nadal.

Rafael Nadal zagrał z WOŚP. Namówił go do tego nastolatek z Polski, student prestiżowej akademii

Kiedy okazało się, że Nadal wesprze akcję - przekazując rakietę i piłkę z autografem - wszyscy pomyśleli w pierwszym odruchu o Idze Świątek. Wydawało się, że to ona musiała namówić hegemona kortu na taki krok. Hiszpan to do wielu lat jej idol. Znają się osobiście i darzą wzajemną sympatią.

Prawda była jednak inna. Szybko okazało się, że za wszystkim stoi 17-letni Jan Frąckiewicz. Wówczas student słynnej szkoły tenisowej Rafa Nadal Academy, działającej na Majorce.

"Po wysłuchaniu mojej opowieści o wspaniałych działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka, Rafa podpisał tę rakietę z myślą o wsparciu onkologii i hematologii dziecięcej. To niezwykły przedmiot dla każdego miłośnika sportu i kolekcjonera, symbol pasji, ciężkiej pracy i wielkich osiągnięć" - pisał nastolatek z Polski w opisie do licytacji.

Do tematu odniosła się także mama Janka, dumna z efektu zabiegów poczynionych przez syna.

- Kiedy Rafa dowiedział się, o co chodzi, przyjechał do akademii, choć robi to rzadko - relacjonowała w rozmowie z Eurosportem. - Janek opowiedział mu o całej akcji, o Jurku Owsiaku, o potrzebujących pomocy dzieciach. A Rafa podpisał rakietę i piłkę, na rakiecie pisząc dodatkowo, że to dla WOŚP. "Mam nadzieję, że uda się zebrać jak najwięcej", tak powiedział. I życzył nam powodzenia.

Za rakietę i piłkę, przekazaną przez 22-krotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych, zwycięzca licytacji zapłacił aż 272 tys. złotych.

Kto okaże się pierwszoplanową postacią tegorocznego finału WOŚP? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych dniach. Sportowych akcentów z pewnością w tej historii po raz kolejny nie zabraknie.

Rafael Nadal AFP

Rafael Nadal DIMITAR DILKOFF AFP

Jerzy Owsiak Jakub Szameto East News

