Nadal pożegnał Federera - z wielką klasą. Co za słowa!

Paweł Czechowski Tenis

Przykład Rogera Federera i Rafaela Nadala pokazuje, że można przez wiele lat rywalizować ze sobą na pełnych obrotach i na najwyższym poziomie, a mimo to odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem - i nieskrywaną sympatią. Po tym, jak Szwajcar zakończył karierę, Hiszpan powiedział kilka naprawdę ciepłych słów na temat tego, jaki wpływ to zdarzenie ma również i na jego życie.

Zdjęcie Laver Cup. Rafael Nadal wraz ze śmietanką światowego tenisa pożegnał kończącego karierę Rogera Federera / Kin Cheung/Associated Press/East News / East News