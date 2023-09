Nadal o rekordzie Djokovicia. "Jemu bardziej spędzało to sen z powiek"

"Nie chodzi o to, żebym wrócił z zamiarem wygrania Rolanda Garrosa czy Australian Open. Ludzie powinni zrozumieć, że to wszystko jest bardzo odległe. Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie napotykam na drodze do powrotu i co mnie czeka, gdy znów zacznę grać" - wskazał Hiszpan, który wspomniał o swoim wieku i problemach fizycznych wynikających z ostatnich kontuzji.