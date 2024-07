Nadal nie wytrzymał po porażce na igrzyskach. Ma już tego dosyć, wypalił wprost

Nadal zripostował dziennikarza. Te słowa mogły zaboleć

Pojedynek rzeczywiście trzymał w napięciu do samego końca, mimo że Serb triumfował bez straty seta. W drugiej partii Hiszpanowi prawie udała się remontada, bo z prowadzenia 4:0 popularnego "Nole" nagle zrobiło się 4:4. Chwilowy zimny prysznic pozytywnie zadziałał jednak na faworyta i to Novak Djoković zameldował się w trzeciej rundzie zmagań . Po ostatniej piłce mnóstwo obserwatorów nie potrafiło powstrzymać łez. Każdy dobrze wiedział, iż Rafael Nadal nie zagra już na kolejnych igrzyskach.

W ostatnim czasie non stop pojawiają się pytania o dalszą przyszłość 38-latka. Rafael Nadal wciąż nie potrafi się określić, kiedy dokładnie przejdzie na sportową emeryturę i coraz bardziej irytuje go dociekliwość dziennikarzy z całego świata. 29 lipca tenisiście ponownie delikatnie puściły nerwy i wypalił prosto przed mikrofonem jednej z hiszpańskich rozgłośni radiowych. "Wygląda na to, że każdego dnia chcesz mnie wycofać" - oznajmił w kierunku żurnalisty. Jego słowa na platformie X przytoczył profil "The Tennis Letter".