Nadal i Djoković pobili rekord Rolanda Garrosa

Oprac.: Paweł Pieprzyca Tenis

Rafael Nadal pokonał Novaka Djokovicia w ćwierćfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał do 1.15, co czyni go najpóźniej zakończonym spotkaniem w historii tego turnieju.

Zdjęcie Rafael Nadal / AFP