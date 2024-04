Na to czekali wszyscy kibice tenisa. Wielka gwiazda wraca na kort

Utytułowany tenisista już od długiego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i wydaje się, że zakończenie przez niego kariery to już tylko kwestia czasu. Po kontuzji biodra, której doznał podczas zeszłorocznego Australian Open, Hiszpan opuścił prawie cały poprzedni sezon . Uraz wymagał operacji, po której zawodnika czekała długa rehabilitacja i nie udało mu się wystąpić w żadnej innej imprezie.

Tegoroczne zmagania rozpoczął w Brisbane i dotarł do ćwierćfinału turnieju, gdzie zatrzymał go nie tylko Jordan Thompson, ale też ból, który potem uniemożliwił mu rywalizację w Australii. "Niewielka kontuzja", o której się wówczas mówiło, okazała się jednak na tyle poważna, że - poza pokazowym meczem z Carlosem Alcarazem - do tej pory nie zobaczyliśmy 37-latka w akcji. Wycofał się z Indian Wells, Miami Open, w końcu opuścił nawet rozpoczęcie sezonu na ukochanej mączce i turniej ATP 1000 w Monte Carlo .