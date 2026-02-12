Na ten wynik liczyła Świątek. Mecz Rybakiny zakończony po 143 minutach

Dzisiejsza rywalizacja w Dosze przyniosła przykrą niespodziankę z perspektywy polskich kibiców. Iga Świątek uległa Marii Sakkari i pożegnała się ze zmaganiami na etapie ćwierćfinału. Trzykrotna triumfatorka imprezy w stolicy Kataru pewnie wygrała pierwszego seta 6:2. Od drugiej partii sytuacja uległa zmianie. Pojedynek mocno się wyrównał, Greczynka miała coraz więcej do powiedzenia. W pewnym momencie Polka posiadała break pointy na 5:4, ale nie udało się wykorzystać żadnego z nich. Ostatecznie o losach meczu decydowała trzecia odsłona. Raszynianka przegrywała już 2:5 15-30, potem wyrównała na 5:5. Na koniec popełniła jednak bolesny błąd, który sprawił, że to rywalka triumfowała 2:6, 6:4, 7:5.

Taki rezultat sprawił, że Jelena Rybakina dostała szansę, by wyprzedzić 24-latkę w rankingu już po turnieju WTA 1000 w Dosze. Reprezentantka Kazachstanu potrzebowała jednak co najmniej finału, by po raz pierwszy w karierze zameldować się na drugiej pozycji w kobiecym zestawieniu. Droga do tego celu wiodła: najpierw przez starcie z Victorią Mboko, a później ew. potyczkę z Jeleną Ostapenko. Mistrzyni Australian Open 2026 rywalizowała jak dotąd z Kanadyjką trzykrotnie, wszystkie te pojedynki odbyły się w poprzednim sezonie. Kazaszka prowadziła 2-1 w zestawieniu H2H. Zapowiadało się kolejne ekscytujące spotkanie między obiema tenisistkami.

WTA Doha: Jelena Rybakina kontra Victoria Mboko w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Mboko. Reprezentantka Kanady pewnie utrzymała swoje podanie, a następnie szukała swojej okazji na returnie. Obie tenisistki posiadały sporo szans na zdobycie "oczka", ale ostatecznie to Victoria wykorzystała trzeciego break pointa i zrobiło się 2:0. W następnych minutach Rybakina odrobiła stratę i w trakcie piątego rozdania miała nawet piłkę na 3:2. Ostatecznie do przełamania na korzyść Jeleny doszło dopiero kilka minut później. Rybakina wyszła na 5:3 i wydawało się, że pewnie zmierza w kierunku zwycięstwa w pierwszym secie.

Od dziewiątego gema sytuacja na korcie znów uległa diametralnej zmianie. Kluczowe wymiany zaczęły trafiać na konto Victorii. Gdy mistrzyni AO 2026 serwowała po wygraną w partii, doszło do powrotnego przełamania. Po chwili Kazaszka szukała odpowiedzi, miała dwa break pointy z rzędu na 6:5. Finalnie Mboko wyszła jednak ze stanu 15-40 i zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Do takiej rozgrywki nie doszło. Po zmianie stron 19-latka zdobyła czwarte "oczko" z rzędu. Dzięki temu to reprezentantka Kanady triumfowała w premierowej odsłonie 7:5. W przerwie skorzystała z pomocy medycznej, opatrzono jej rękę. Z kolei Kazaszka udała się do szatni.

Pierwsze gemy drugiej części pojedynku trafiły na konto serwujących. Do przełamania doszło dopiero w trzecim. Wówczas Mboko nie wykorzystała prowadzenia 30-15 i dała sobie odebrać podanie. Chwilę później było już 3:1 dla Rybakiny. W kolejnych minutach Victoria zniwelowała jednak straty i była blisko tego, by po siedmiu rozdaniach znaleźć się z przodu. Posiadała dwie okazje na 4:3, jednak żadnej z nich nie zamieniła w liderowanie. Ostatecznie zobaczyliśmy następne przełamanie w tym secie. Potem Jelena dorzuciła "oczko" przy swoim serwisie i tak jak w poprzedniej partii, wyszła na 5:3. Tym razem zdołała utrzymać przewagę breaka do końca. Wynikiem 6:4 doprowadziła do decydującej odsłony.

Początek trzeciej fazy starcia przebiegał pod dyktando serwujących. Na premierowe break pointy trzeba było zaczekać do piątego gema. Po drugiej okazji Rybakina objęła prowadzenie, a potem powiększyła je do stanu 4:2. Młoda rywalka nie dawała jednak za wygraną. W następnych minutach obserwowaliśmy znakomitą grę Mboko i po dziewięciu rozdaniach to reprezentantka Kanady znalazła się z przodu. Nagle Jelena znalazła się pod presją - musiała utrzymać swój serwis, by pozostać w grze o zwycięstwo. Victoria nie zwalniała tempa i szybko wypracowała sobie trzy meczbole. Rybakina obroniła wszystkie, ale potem nastała czwarta okazja. I tutaj mecz dobiegł już końca. 19-latka wymusiła błąd na przeciwniczce agresywnym returnem. Ostatecznie to Mboko triumfowała 7:5, 4:6, 6:4 i dzięki temu zagra w półfinale z Jeleną Ostapenko. Z kolei Kazaszka nie wyprzedzi Igi Świątek w rankingu, Polka pozostanie na drugim miejscu po zmaganiach w Dosze.

