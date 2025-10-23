Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na ten wynik czekały Świątek i Sabalenka. Koniec pięknej serii w meczu Rybakiny

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Na czwartek organizatorzy ostatniego w tym roku turnieju rangi 500 w Tokio zaplanowali dokończenie spotkań w 1/8 finału. Kibiców szczególnie elektryzowało starcie Jeleny Rybakiny z Leylah Fernandez, mogło wyłonić ostatnią uczestniczkę WTA Finals w Rijadzie - rywalkę Igi Świątek lub Aryny Sabalenki w fazie grupowej. Zmierzyła się mistrzyni WTA 500 z Ningbo z mistrzynią WTA 250 z Osaki z ostatniej niedzieli. Jedna z tych zwycięskich serii musiała zostać przerwana.

Jelena Rybakina
Jelena RybakinaVCGGetty Images

Turniej WTA 500 w Tokio ma wyłonić ostatnią uczestniczkę WTA Finals - turnieju kończącego sezon, w którym triumfatorka może dostać nawet 1500 punktów i czek na ponad pięć milionów dolarów. Siedem zawodniczek już przygotowuje się do zmagań w Arabii Saudyjskiej, które ruszą za dziewięć dni.

Stawkę w singlu uzupełni Jelena Rybakina lub Mirra Andriejewa, o tym ma zdecydować właśnie rywalizacja w stolicy Japonii. Rosjanka ostatecznie nie zagrała w tych zawodach, może tylko śledzić, co zrobi Kazaszka. A najlepiej serwująca tenisistka świata musi tu awansować co najmniej do półfinału, wówczas w rankingu WTA Race wyprzedzi 18-latkę.

    Jej droga do sukcesu prowadziła przez zawodniczki z Kanady - w czwartek nad ranem polskiego czasu musiała ograć Leylah Fernandez, a w ćwierćfinale czeka już Victoria Mboko.

    Fernandez w niedzielę wygrała turniej WTA 250 w Osace, miała serię sześciu zwycięstw z rzędu. A ostatnie spotkanie z Rybakiną też wygrała - w półfinale WTA 500 w Waszyngtonie pod koniec lipca. Trwające ponad trzy godziny, złożone z setów kończonych zawsze tie-breakami.

    WTA 500 w Tokio. Jelena Rybakina kontra Leylah Fernandez. Mecz byłej mistrzyni Wimbledonu z byłą finalistką US Open. Ogromna stawka

    Na taki scenariusz wiele wskazywało też i dzisiaj - Kanadyjka również potrafi znakomicie serwować. I trudno jest ją przełamać. W siedmiu gemach nie było choćby jednego break pointa - obie bardzo pewnie wygrywały swoje gemy. Mógł niepokoić wielki bandaż na prawym udzie Kanadyjki, a mówimy o zawodniczce leworęcznej, to na tej nodze opiera ciężar ciała przy serwisie. Nie było jednak widać, by mogło to mieć jakieś większe znaczenia, patrząc na sposób poruszania się Leylah.

    Jelena Rybakina
    Jelena RybakinaEMMANUEL DUNANDAFP

    W ósmym gemie Rybakina dostała jednak trzy szanse z rzędu na pierwsze przełamanie - wykorzystała drugą, gdy wspaniale odpowiedziała returnem. Kazaszka miała wszystko więc podane na tacy, a tymczasem... akurat w następnym gemie przestało siedzieć i jej pierwsze wprowadzenie piłki do gry. Za moment to Leylah zacisnęła pięść, odpowiedziała przełamaniem, po podwójnym błędzie rywalki.

      Fernandez serwowała więc za moment po 5:5 i... też została przełamana. Przegrała seta 4:6, ale bardzo dziwnie wyglądały statystyki. Zdecydowanie wskazywały na Kanadyjkę, a tymczasem w połowie drogi do awansu znajdowała się Rybakina.

      Jelena kapitalnie też otworzyła drugiego seta - nie bez trudu wygrała swojego gema otwarcia, za to od razu do zera podwyższyła na 2:0. A później i na 3:0. Miała już autostradę do ćwiercfinału, nie mogła tylko wpuścić z powrotem do gry rywalki. A Fernandez uzyskała trzy break pointy w piątym gemie. I za każdym razem w sukurs przychodził jej serwis - dwa razy na stronie przewagi posłała go do wewnątrz kara, a za trzecim zmieniła opcję. I zaskoczyła Leylah asem.

      Wygrała tego gema, dopięła ostatecznie swego. Triumfowała 6:4, 6:3, w czwartek zagra z Victorią Mboko o półfinał. I o setki tysięcy dolarów gwarantowane w Rijadzie.

      Tokio (K)
      1/8 finału
      23.10.2025
      05:20
      Zakończony
      Tenisistka w sportowej koszulce i czapce podczas meczu, widoczna rakieta tenisowa, tło rozmyte pokazujące publiczność
      Jelena RybakinaMinas PanagiotakisAFP
      Leylah Fernandez
      Leylah FernandezPAUL CROCK / AFPAFP
