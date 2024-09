Na ten wynik czekała Świątek. Zaskakujący przebieg meczu Sabalenki ze 187. rakietą świata

Ostatnie tygodnie w kobiecym tenisie należały do Aryny Sabalenki. Tenisistka z Mińska wygrała turnieje WTA 1000 w Cincinnati oraz wielkoszlemowy US Open, dzięki czemu mocno zbliżyła się w rankingu do Igi Świątek. W związku z wycofaniem Polki najpierw z imprez w Seulu i Pekinie, Białorusinka dostała szansę, by awansować na pozycję liderki w zestawieniu Race, biorącym pod uwagę wyłącznie tegoroczne rezultaty. Warunek jest jeden: musi dotrzeć co najmniej do finału chińskiego tysięcznika.

