Na ten wynik czekała Świątek. Pogrom w meczu Gauff. 89 minut i koniec

Coco Gauff dotarła do najlepszej "4" turnieju WTA 1000 w Miami po wyłącznie trzysetowych pojedynkach. Mimo różnych problemów, potrafiła wychodzić z tarapatów w pojedynkach z Elisabettą Cocciaretto, Alycią Parks, Soraną Cirsteą oraz Belindą Bencic. Reprezentantka Szwajcarii posiadała nawet piłki na 4:2 w trzecim secie, ale ostatnie cztery gemy powędrowały na konto Amerykanki. Dzięki temu tenisistkę z USA dzieliło już tylko jedno zwycięstwo od wyprzedzenia Igi Świątek w rankingu, co wiązałoby się z meldunkiem 22-latki na podium kobiecego zestawienia oraz spadkiem Polki na czwartą lokatę.

Dzisiejszą rywalką zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych okazała się Karolina Muchova, czyli... jedna z ulubionych przeciwniczek Gauff. Dotychczasowy bilans H2H wynosił aż 5-0 na korzyść Coco. Dopiero podczas tegorocznego Australian Open tenisistka naszych południowych sąsiadów zdołała urwać premierowego seta w bezpośrednich konfrontacjach z Amerykanką. Styl gry prezentowany przez 22-latkę zupełnie nie pasuje Czeszce. W czwartek chciała przerwać złą passę w starciach z mistrzynią Roland Garros 2025.

WTA Miami: Coco Gauff kontra Karolina Muchova w półfinale

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy Muchovej. Czeszka przełamała Gauff już na "dzień dobry". Po zmianie stron zawiązała się niesamowita rywalizacja na przestrzeni trzech gemów. Karolina posiadała w sumie dwie okazje na 2:0, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Coco imponowała swoją walecznością i powoli wybijała rywalkę z rytmu. W trakcie trzeciego rozdania Czeszka posiadała aż trzy break pointy, ale znów "oczko" trafiło na konto tenisistki z USA. Po chwili reprezentantka naszych południowych sąsiadów ponownie nie utrzymała serwisu po grze na przewagi.

To powodowało coraz większe kłopoty po stronie 14. rakiety świata. Obserwowaliśmy sporo niewymuszonych błędów u Muchovej, a Gauff prezentowała się bardzo solidnie. Podczas szóstego gema Karolina prowadziła 30-0, a mimo to doszło do następnego przełamania. Przy stanie 5:1 Coco serwowała po zwycięstwo w partii. Poradziła sobie bez najmniejszego problemu, zgarniając rozdanie do zera. Ostateczny rezultat seta brzmiał aż 6:1 na korzyść Amerykanki.

Po tym, co wydarzyło się w końcówce pierwszej części pojedynku, było jasne, że początek drugiej fazy starcia jest kluczowy z perspektywy Muchovej, by załapać się na grę. Obserwowaliśmy jednak kontynuację znakomitej passy dla tenisistki z USA. Na "dzień dobry" zdobyła przełamanie, a potem potwierdziła je, broniąc po drodze dwóch break pointów. Ten fragment spowodował, że Karolina ponownie straciła pewność siebie, a Gauff pewnie zmierzała w kierunku awansu do finału. W pewnym momencie Coco posiadała nawet piłkę na 5:0.

Ostatecznie Czeszka zdołała przerwać serię dziesięciu gemów z rzędu wygranych przez Amerykankę. Potrzebowała jednak do tego aż trzech okazji. Pojawił się jeszcze cień nadziei dla Muchovej na to, że można nawiązać walkę. Tuż po zmianie stron posiadała dwa break pointy z rzędu na drugie "oczko". Finalnie Coco wyszła ze stanu 15-40 i znalazła się o krok od wygranej. Kolejne rozdanie okazało się ostatnim. Karolina znów wypuściła z rąk wysokie prowadzenie, dała się przełamać. Po 89 minutach gry Gauff zapewniła sobie triumf 6:1, 6:1, awans do finału WTA 1000 na Florydzie oraz miejsce na podium rankingu kosztem Igi Świątek. W sobotnim meczu o tytuł Amerykanka zmierzy się z Aryną Sabalenką albo Jeleną Rybakiną.

Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

