Aryna Sabalenka jedynką w Roland Garros, Jelena Rybakina - dwójką - te dwa rozwiązania były już pewne. Losowanie głównej drabinki w Paryżu odbędzie się w przyszły czwartek, dla wielu zawodniczek może mieć kluczowe znaczenie.

Jasne też było, że poniżej czwartej pozycji nie znajdzie się Iga Świątek - to też duża zaliczka, bo oznacza uniknięcie ewentualnej potyczki z Sabalenką, Rybakiną czy Świątek już w 1/4 finału. Tej pewności nie miały jednak Gauff i Pegula - one w Rzymie toczą właśnie bezpośrednią rywalizację o lepsze ustawienie w drabince. Przy czym tylko jedna z nich może wyprzedzić Świątek. Mowa o Coco Gauff. Ewentualna wygrana Andriejewej dałaby Polce pewność zachowania pozycji światowej trójki.

Był tylko jeden problem: w dotychczasowych bezpośrednich potyczkach było 4:0 dla 22-letniej Amerykance. W tym 3:0 na mączce. A po raz ostatni mierzyły się rok temu, też w ćwierćfinale na Foro Italico.

WTA 1000 w Rzymie. Mirra Andriejewa kontra Coco Gauff na Campo Centrale. Zwroty akcji w pierwszym secie

Gauff zaczęła ten mecz od podwójnego błędu serwisowego, Andriejewa w swoim gemie też taki popełniła już na starcie. Obie jednak nie dały się wtedy przełamać, choć ta prawidłowość nie potrwała zbyt długo. Rosjanka szybko przełamała starszą rywalkę, za moment było już 3:1 i miała kolejne dwa break pointy, przy stanie 15-40, patrząc z perspektywy serwującej Amerykanki.

Coco Gauff, Rzym 2026 TIZIANA FABI AFP

W tej intensywnej grze Gauff popełniała więcej błędów, zwłaszcza forhendowych. Nie dała się wtedy przełamać po raz drugi, mało tego, aż dziewięć kolejnych akcji zakończyło się jej sukcesem. Sytuacja sią całkowicie odwróciła - teraz to Andriejewa sprawiała wrażenie nieco pogubionej. Zamiast prowadzić 4:1 i mieć serwis, remisowała po chwili 3:3.

I nagle znów się wszystko odwróciło. Teraz to Mirra triumfowała w ośmiu kolejnych akcjach. Co oznaczało breaka na 4:3, a później własny gem na 5:3. Rosjanka była więc już o krok od idealnego dla siebie początku spotkania.

Amerykanka, nawet do zera, wygrała jeszcze własnego gema, ale potrzebowała jeszcze przełamania. Nie dostała jednak takiej szansy, podopieczna Conchity Martinez wszystkiego przypilnowała. A choć Coco potrafi świetnie biegać, umie znakomicie przyspieszyć gry, to w tym fragmencie spotkania była po prostu bezradna. Andriejewa potwierdzała swoją znakomitą dyspozycję z wcześniejszych turniejów na mączce. Po 37 minutach było już po partii - Mirra wygrała 6:4. Była dokładniejsza,

Mirra Andriejewa TIZIANA FABI AFP

Tuż po starcie drugiego seta 19-latka z Krasnojarska mogła mieć jeszcze lepszy nastrój. Choć to Gauff prowadziła w swoim gemie 40-0, Andriejewa dorzuciła cztery punkty z rzędu. Miała break point, to mogło złamać jej rywalkę. Nie złamało, bo Coco się obudziła. Wrzuciła wyższy bieg, świetnie poruszała się po korcie, zaskakiwała Andriejewą. Nie tylko wygrała tego gema, ale i kolejnego, kończąc go pięknym bekhendem, granym po krosie z góry na dół. Trafiła w samą linię, tuż przed Mirrą.

A gdy podwyższyła na 3:0, wreszcie miała w tym spotkaniu jakimś komfort.

Rozwiń

W tej drugiej partii poziom meczu znacznie spadł, obie seriami popełniały błędy. Rosjanka w dwóch kolejnych swoich gemach wracała ze stanu 0-30, nie dawała się przełamać. Za trzecim razem już się nie udało. Gauff wygrała drugą partię 6:2.

Rywalkę Sorany Cirstei w 1/2 finału miał więc wyłonić trzeci set.

W nim Andriejewa szybko wywalczyła przełamanie, ale musiała je jeszcze potwierdzić. Miała szansę przy stanie 40-30, Gauff kapitalnie się wybroniła. Aż jej matka wstała na trybunach, biła brawo i krzyczała. Za moment zaś było 1:1.

A później 3:1, z przełamaniem, na korzyść Amerykanki. Mimo że zdarzały jej się fatalne "klopsy" przy serwisie. Choćby wtedy, gdy popełniła podwójny błąd na starcie piątego gema - piłka poleciała w piąty czy szósty rząd trybun. Bez odbicia od nawierzchni! A jednak i tak wyrwała tego gema, odskoczyła na 4:1.

To powinien być decydujący moment całego meczu, za chwilę Rosjanka została kolejny raz przełamana. I to po jakiej akcji! Gauff biegała po całym korcie, broniła się. I ostatecznie triumfowała. Coco prowadziła 5:1, miała piłkę meczową przy 5:2, a kolejną - przy 5:3. Na Campo Centrale działy się cuda, Mirra nawiązała kontakt, serwowała po remis. I miała kilka razy piłkę na 5:5, Gauff się obroniła. A później wygrała mecz 4:6, 6:2, 6:4.

Coco wciąż więc ma szansę na trzecią lokatę rankingu - tak się stanie, jeśli wygra cały turniej w Rzymie, czyli najpierw wygra z Soraną Cirsteą, a później też i finał. No i jeśli Iga ulegnie w czwartek Peguli, bo triumf Polki automatycznie zapewnia jej tę pozycję.

Półfinały zaplanowano na czwartek. Mecz Rumunki z Amerykanką odbędzie się jako pierwszy, prawdopodobnie po godz. 15.

Mirra Andriejewa William West AFP

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

"Przegrany sezonu". Marek Magiera i Jakub Bednaruk podsumowali rywalizację w PlusLidze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport