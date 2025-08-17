Na ten mecz czeka nawet Świątek. Wieści nadeszły w środku nocy, będzie hit

W turnieju w Cincinnati grają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Na twardych kortach świetnie spisuje się Iga Świątek. Polka z turnieju wyeliminowała Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę i Annę Kalinską. W niedzielnym półfinale zmierzy się z Jeleną Rybakiną. W drugim meczu zmierzą się Weronika Kudiermietowa i Jasmine Paolini.

Bliżej ostatecznych rozstrzygnięć są mężczyźni. Pierwszym finalistą został Jannik Sinner. Włoch pokonał w półfinale francuską rewelacją Terence Atmane'a 7:6(4), 6:2. W nocy z soboty na niedzielę odbył się drugi półfinał, na który ostrzyli sobie zęby fani tenisa. Zagrali w nim Carlos Alcraz i Alexander Zverev. Sam mecz mógł zawieść kibiców, bo był to jednostronny pojedynek, który wygrał Hiszpan 6:4, 6:3.

Zverev miał duże problemy fizyczne. Zresztą już w trakcie ćwierćfinału z Benem Sheltonem sygnalizował problemy zdrowotne. To się potwierdziło w meczu z Alcarazem. Niemiec walczył w drugim secie, jak tylko potrafił. Przy stanie 3:3 mógł wierzyć, że odwróci losy meczu, ale następnie przegrał kolejnych 12 punktów i cały mecz. W drugim secie poprosił o pomoc medyczną, ale na niewiele się ona zdała.

Tym samym w Cincinnati zobaczymy finał marzeń pomiędzy Jannikiem Sinnerem i Carlosem Alcarazem. Włoch i Hiszpan grali ze sobą trzynastokrotnie. Alcaraz triumfował osiem razy. Tenisiści ostatni raz mierzyli się ze sobą na Wimbledonie. Wówczas górą był Włoch. Jak będzie tym razem? Wielki finał ATP 1000 zaplanowano na poniedziałek (18 sierpnia), godz. 21:00.

Carlos Alcaraz DAISUKE URAKAMI AFP

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz walczyli ze sobą o tytuł na Wimbledonie GLYN KIRK / HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Jannik Sinner MARCO BERTORELLO / AFP AFP

