Na oczach Polki wyłoniona została kolejna rywalka Świątek. Jest jeden warunek

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Rywalizacja w Dosze toczy się w ekspresowym tempie, w przeciwieństwie do niemal całego Australian Open w Katarze nie ma już teraz żadnego dnia przerwy. Wczoraj zawodniczki kończyły więc drugą rundę, dziś grają trzecią, a w czwartek - już ćwierćfinały. Zanim jeszcze Iga Świątek rozpoczęła swoje starcie z Darią Kasatkiną, wyłoniona została jej potencjalna rywalka w ćwierćfinale. Na korcie Grandstand 1 to polska arbiter Marta Mrozińska ostatecznie potwierdziła zwyciężczynię w starciu Warwary Graczowej z Marią Sakkari.

Dwie tenisistki stoją naprzeciw siebie przy siatce, obie trzymają rakiety tenisowe. Pośrodku znajduje się sędzia, a w tle widoczne są puste trybuny i banery z nazwą turnieju Qatar TotalEnergies Open 2026.
Maria Sakkari (z lewej) grała z Warwarą Graczową o ćwierćfinał WTA 1000. A mecz sędziowała Marta Mrozińskascreen za Canal+materiał zewnętrzny

Ledwie w niedzielę rozpoczęły się zmagania w głównej części pierwszego w sezonie WTA 1000, a już poznaliśmy pierwszą ćwierćfinalistkę turnieju w Dosze. Mało tego, za trzy dni okaże się, kto wygra 1000 punktów w stolicy Kataru. Wśród 16 zawodniczek pozostających na placu boju na tym etapie, jest tylko jednak Polka. To oczywiście Iga Świątek, która na dość wolnej nawierzchni trzykrotnie w przeszłości już triumfowała.

A dwukrotnie ogrywała w Dosze Marię Sakkari, która dziś mogła zostać jej potencjalną rywalką na etapie 1/4 finału.

Zobacz również:

Iga Świątek i Aryna Sabalenka to dwie najwyżej notowane tenisistki w rankingu WTA
Iga Świątek

Świątek na starcie, Sabalenka ponownie odpuszcza. Jest oficjalne potwierdzenie

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Polka z kolei we wtorek dość łatwo wygrała 6:0, 6:3 z Janice Tjen, dziś po godz. 14.30 zagra o "ósemkę" z Darią Kasatkiną. I będzie zdecydowaną faworytką.

    W starciu jej ewentualnych następnych rywalek trudno było jednak taką wskazać. Sakkari oraz Warwara Graczowa miały bardzo ciężkie ostatnio miesiące, choć reprezentantka Francji jakby zaczęła się odbudowywać. W Dosze wygrała już cztery mecze, w finale kwalifikacji była zdecydowanie lepsza od Elisabetty Cocciaretto, która w styczniu triumfowała w WTA 250 w Hobart, a w Katarze jednak znalazła się w głównej drabince. Mało tego, wyrzuciła z turnieju Coco Gauff. A Graczowa pokonała z kolei "strzelbę", czyli Lindę Noskovą - potężne serwisy rywalki nie robiły na niej większego wrażenia.

    Zobacz również:

    Jelena Ostapenko
    Tenis

    Pierwszy raz Ostapenko od 10 miesięcy. Wciąż możliwy mecz ze Świątek

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Sakkari aż tak mocno piłki do gry nie wprowadza, ale też potrafi serwować. Kiedyś wyróżniała się atletycznością, ciężko było ją zabiegać. Słabsze wyniki wiązały się również z gorszą odpornością mentalną, stąd spadek aż na 90. miejsce w rankingu latem zeszłego roku.

      Teraz widać już pewne odbicie, po Dosze nastąpi powrót Greczynki do TOP 50 światowego rankingu. A pokonanie Jasmine Paolini w drugiej rundzie nie było chyba dziełem przypadku.

      WTA Doha. Warwara Graczowa kontra Maria Sakkari w trzeciej rundzie. Obie już sprawiły tu sensacje

      Początek meczu jednak nie wskazywał na to, że Greczynka zakończy spotkanie z uniesioną i zaciśniętą pięścią. Zaczęła bowiem źle, szybko została przełamana, Graczowa odskoczyła na 3:0. Pojawiły się też pierwsze okrzyki Sakkari, tak wyładowywała frustrację. Tyle że wciąż grała nierówno, nawet gdy zdołała odrobić straty i wyrównać na 3:3, to za moment przegrywała już 3:5. W dziesiątym gemie Graczowa miała nawet piłkę setową, ale przegrała forhendową wymianę. Sama zaś odważnie atakowała drugi serwis Greczynki, bo przy pierwszym za wiele do powiedzenia nie miała.

      Tenisistka w pomarańczowym stroju wykonuje serwis podczas meczu, skupiona, dynamiczny ruch, niebieski kort w tle, lotka tenisowa unosząca się w powietrzu.
      Maria Sakkari, Doha 2026KARIM JAAFAR AFP

      Ostatecznie w tej partii doszło jednak do tie-breaka, a w nim Sakkari odskoczyła na 5-1. Już wydawało się, że ma seta w garści, gdy nagle Francuzka odrobiła połowę strat, a przy 3-5 miała dwie kapitalne okazje przy siatce. I nie zdołała skończyć akcji, to Sakkari zdobyła szósty punkt. A jej rywalka - sfrustrowana - uderzyła rakietą w buta. Za chwilę zaś było 7-3.

      Zobacz również:

      Hubert Hurkacz zgłosił się do singla i debla na turnieju ATP 500 w Rotterdamie
      Hubert Hurkacz

      Bublik zrezygnował. A Hurkacz odpadł. Dwa niewykorzystane meczbole w Rotterdamie

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        To jeszcze nie "złamało" morale byłej reprezentantki Rosji. Dokonał tego dopiero gem otwarcia w drugiej partii, w której Graczowa nie wykorzystała dwóch break pointów. I już do końca nie istniała na korcie, wygrała zaledwie pięć akcji w pięciu kolejnych gemach. Sakkari w drugiej partii miała osiem winnerów i dwa błędy, Graczowa - 4 i 14.

        Skończyło się na 7:6 (3), 6:0 dla byłej trzeciej rakiety świata. Maria Sakkari może więc już czekać na to, co się stanie w meczu Świątek - Kasatkina. Z lepszą z nich zagra w czwartek o półfinał.

        Doha (K)
        1/8 finału
        11.02.2026
        11:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Na zdjęciu Kamil Stoch oraz Iga Świątek
        Skoki Narciarskie

        Doniesienia ws. Stocha z Kataru. Iga Świątek oficjalnie ogłasza

        Tomasz Brożek
        Tomasz Brożek
        Maria Sakkari
        Maria SakkariRICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Warwara Graczowa
        Warwara GraczowaALAIN JOCARD / AFPAFP
        Jasmine Paolini - Maria Sakkari. SKRÓT. WIDEOAP© 2025 Associated Press

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja