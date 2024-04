Na koniec 6:0 dla Polki, pięć punktów byłej mistrzyni Europy w secie. Kapitalny zwrot w Tunezji

Pięć zwycięstw w Burundi, choć jedno walkowerem, teraz dwa sukcesy w Tunezji - to bilans ostatnich ośmiu dni w wykonaniu Weroniki Falkowskiej. Wygrany jeden turniej ITF W35 w Bużumburze , szansa na zaistnienie w kolejnym, na tunezyjskim półwyspie Al-Watan al-Kibli, bo drabinka dla Polki też wygląda bardzo obiecująco . Co ważniejsze jednak - wyjście z bardzo trudnej sytuacji, z niezwykle mocnym akcentem ofensywnym na końcu.

Była mistrzyni Europy rywalką Weroniki Falkowskiej. Rosjanka zaczęła w imponującym stylu

Dziś w Hammamet Zajcewa doskonale układała sobie mecz z Falkowską. W pierwszym secie przełamała Polkę w trzecim, a później w siódmym gemie, łatwo wygrała 6:2. Polka miała duże problemy przy drugim serwisie, rywalka doskonale to wykorzystywała. W drugiej partii w tym względzie było niewiele lepiej, ale też i Rosjanka trochę już spuściła z tonu. To nawet Falkowska miała początkowo przewagę przełamania, szybko ją jednak straciła.

Tyle że sytuacja się powtórzyła, znów Polka nie była w stanie wygrać swojego gema. I z opresji wyszła w kapitalny sposób, wygrała gema na 6:6 do zera, doprowadziła do tie-breaka. A w nim, choć nie było łatwo, postawiła jednak kropkę nad i.

Finalistka z Hammamet kontra triumfatorka z Bużumbury. Walka o półfinał zapowiada się kapitalnie

Polka awansowała więc do ćwierćfinału, to daje osiem punktów do rankingu WTA. O półfinał zagra z Włoszką Sofią Rocchetti, też znajdującą się w piątej setce rankingu. Jeśli jednak Falkowska wygra, za półtora tygodnia wróci do grona czterystu najlepszych tenisistek świata.