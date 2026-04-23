Od lekkiego falstartu rozpoczęła się współpraca Igi Świątek z Francisco Roigiem w roli trenera. Pod jego wodzą Raszynianka przystąpiła do rywalizacji w Stuttgarcie i udało jej się wygrać tylko jedno spotkanie. Po pokonaniu Laury Siegemund uległa 6:3, 4:6, 3:6 Mirze Andriejewej.

Szansę na "odbicie sobie" niepowodzenia 24-latka ma w Madrycie, gdzie rozpoczyna rywalizację od 2. rundy. W niej trafiła na Ukrainkę Darię Snigur. Gdy 4. rakieta świata szykowała się jeszcze do spotkania, ukazała się ciekawa publikacja "The Guardian" zatytułowany "Słodycze na depresję i mordercze spojrzenia: wewnątrz sekretnego świata tenisowej szatni". Na jej łamach tenisistki i tenisiści postanowili podzielić się brutalną prawdą dotyczącą kulisów rywalizacji w tourze.

Brutalna prawda o rywalizacji na najwyższym poziomie. Z takimi problemami mierzą się gwiazdy

Na szczere zdobyła się m.in. Coco Gauff. Opowiedziała, że niełatwo jest dzielić szatnię z rywalkami. Kłopotliwa staje się także sytuacja, gdy znajoma po rozegraniu meczu wchodzi do szatni i szybko trzeba na podstawie jej mowy ciała zweryfikować, czy warto jej pogratulować, czy też nie.

Po udanym występie w pierwszej rundzie Australian Open w styczniu, w szatni Coco Gauff dostrzegła po drugiej stronie pomieszczenia znajomą twarz. Zawodniczka zajadała się słodyczami niedługo po meczu, co skłoniło Gauff do żartu, że najwyraźniej na korcie musiało jej pójść całkiem dobrze.Została jednak obrzucona morderczym spojrzeniem, ponieważ zawodniczka przeżyła fatalny dzień na korcie - Nie, to są słodycze na depresję - usłyszała w odpowiedzi Gauff.

Z ludźmi, których naprawdę dobrze znam, to nie jest aż tak niezręczne. Rozmawiamy chwilę i mówimy sobie: ‘OK, do zobaczenia na korcie,’ i to jest w porządku. Ale z osobami, których nie znasz, nie wiesz, czy się przywitać, czy nie. Ja zazwyczaj mówię ‘cześć’, ale reakcje są różne. I rozumiem to – każdy próbuje się skupić przed meczem.”

- Najgorsze w dzieleniu szatni jest to, że widzisz kogoś, wiesz, że grał, ale nie wiesz, jaki był wynik. Nie masz pojęcia, w jakim są nastroju. Zawsze trudno mi się w tym odnaleźć - dodała Gauff.

Tenis. Badosa i Keys ujawniają kulisy z szatni

Nieco inną strategię obiera Paula Badosa. Hiszpanka stara się unikać kontaktu wzrokowego. - Myślę, że większość z nas tak robi. Staramy się tego unikać i ograniczamy się do zwykłego 'cześć'. Tego dnia zdecydowanie unika się rozmów i kontaktu wzrokowego - ujawnia przyjaciółka Aryny Sabalenki.

Pozytywne na ogół usposobienie pomaga Madison Keys lepiej odnaleźć się w niezręcznych sytuacjach w szatni. Problematykę współdzielenia jednego pokoju postrzega skrajnie inaczej, aniżeli Coco Gauff.

- Całkiem to lubię, bo mimo że dzielisz szatnię ze swoimi przeciwnikami, to jednocześnie dzielisz ją też z przyjaciółmi - podkreśliła rodaczka Gauff.

Coco Gauff KATHARINA KAUSCHE DPA

Iga Świątek RONALD WITTEK EPA

Paula Badosa DIMITAR DILKOFF AFP

