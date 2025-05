Tegoroczna edycja zmagań w Rzymie jest niezwykle udana dla gospodarzy. Włosi mają mnóstwo swoich akcentów w końcowej fazie kilku kategorii rozgrywek. Dzisiaj na Campo Centrale, po meczu Huberta Hurkacza, doszło do starcia z udziałem Jasmine Paolini. 29-latka walczyła nie tylko o awans do finału imprezy rangi WTA 1000 w singlu, ale także o to, by pozostać w grze o wyprzedzenie Igi Świątek w rankingu. W trakcie spotkania z rewelacją turnieju, Peyton Stearns, doszło do spektakularnego zwrotu akcji.