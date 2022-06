"Myślałam, że to już mój koniec". Serena Williams odżywa po powrocie

29 czerwca 2021 roku wycofała się w I rundzie Wimbledonu z powodu kontuzji. Zwyciężczyni 23 turniejów Wielkiego Szlema dopiero teraz wróciła na kort. Wystartuje w tegorocznym Wimbledonie z dziką kartą. Polscy kibice zadają sobie pytanie, czy największa ze współczesnych legend tenisa będzie groźną rywalką dla aktualnej numer 1 w rankingu WTA Igi Świątek?

Tenis. Serena znów jest szczęśliwa

Powrót Sereny na kort to wielkie wydarzenie dla całego sportu. W parze z Ons Jabeur wygrały we wtorek grę deblową z Marie Bouzkovą i Sarą Sorribes Tormo 2-6, 6-3, 13-11 w I rundzie turnieju WTA w Eastbourne. Obroniły nawet meczbola. - Grałyśmy naprawdę dobrze, nawet w pierwszym secie - komentowała Williams. - Tylko one grały wtedy genialnie. Potem my podniosłyśmy poziom naszej gry, co dało nam dużo pewności siebie i fantastyczne zwycięstwo.

- Byłam trochę zdenerwowana grając u boku takiej legendy jak Serena - powiedziała Jabeur. - Ale było super, nawet gdy zepsułam piłkę, ona mnie motywowała. Możliwość gry z nią w debla to dla mnie wielka sprawa.

Serena przyznała, że po ostatnim urazie myślała o zakończeniu kariery. - Byłabym nieszczera, gdybym zaprzeczyła - powiedziała. - Ale teraz moje ciało jest w genialnym stanie, więc wracam nie robiąc sobie jednak żadnych wielkich planów. Gram i żyję z dnia na dzień - dodała

W środę Williams i Jabeur pokonały w ćwierćfinale Japonkę Shuko Aoyamą i Chan Hao-ching z Tajwanu 6:2, 6:4 i w piątek w półfinale zmierzą się z Polką Magdą Linette i Serbką Aleksandrą Krunić.

