Murray i Kerber wśród uczestników wirtualnego turnieju tenisowego

Byli liderzy światowych rankingów Brytyjczyk Andy Murray i Niemka Angelique Kerber są wśród uczestników zaplanowanego na 27-30 kwietnia wirtualnego turnieju tenisowego Mutua Madrid Open Virtual Pro. W imprezie weźmie udział po 16 zawodników i zawodniczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Novak Djoković nie nudzi się w izolacji. Gra w tenisa... patelnią. Wideo INTERIA.TV

Organizatorzy podali do wiadomości na razie tylko cztery nazwiska, resztę ujawnią w późniejszym terminie. W rywalizacji mężczyzn oprócz Murraya (obecnie 129. w rankingu ATP) wystąpi także Francuz Lucas Pouille (58.), a wśród kobiet, obok Kerber (21. w rankingu WTA) - również Hiszpanka Carla Suarez Navarro (68.).

Reklama

"Mutua Madrid Open Virtual Pro to nowe wyzwanie dla tenisistów i coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam. To duże emocje i szansa na udział w rywalizacji w nowym formacie. Nie mogę się doczekać!" - powiedziała Kerber, cytowana w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej imprezy.



"Rzeczywisty" turniej na kortach w stolicy Hiszpanii miał się odbyć w dniach 1-10 maja. Podobnie jak wiele innych został jednak odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Cykle ATP i WTA pauzować będą przynajmniej do połowy lipca.



W wirtualnej edycji Mutua Madrid Open zawodnicy i zawodniczki rywalizować będą ze swoich domów w komputerowej grze Tennis World Tour. Zostaną podzieleni na cztery grupy. Po dwoje najlepszych awansuje do ćwierćfinału, później obowiązuje system pucharowy.



Zwycięzcy otrzymają po 150 tysięcy euro i sami zdecydują, jaką część tej kwoty przeznaczą na pomoc innym tenisistom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu wstrzymania rozgrywek. Kolejne 50 tysięcy euro organizatorzy wypłacą na inne cele związane z walką z pandemią.



Rozgrywki będzie można oglądać w internecie i niektórych stacjach telewizyjnych. Mecze będą komentowane i analizowane, planowane są też wywiady z graczami.