Mroczny sekret China Open. Mistrzyni Wielkiego Szlema zaginęła bez śladu
Iga Świątek brała udział tylko w jednej z pięciu ostatnich edycji China Open. Powody jej absencji były różne, ale ten najbardziej mroczny przypada na rok 2022. Nie tylko środowisko tenisowe żyło wówczas nagłym zaginięciem Peng Shuai, dwukrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. To był prawdziwy thriller, rozgrywany przez wiele miesięcy na oczach całego sportowego świata.
China Open to turniej rozgrywany od 1993 roku. Kobiety zaczęły w nim rywalizować siedem lat później. Pierwsze 20 edycji z ich udziałem przebiegło bez perypetii. Ale potem nastąpił trzyletni antrakt.
W latach 2020 i 2021 imprezę odwołano z powodu szerzącej się na świecie pandemii. Rok później sport wracał już na światowe areny, ale... nie na pekińskie korty. Władze WTA zakazały przeprowadzania tenisowych turniejów w Chinach po zaginięciu Peng Shuai.
Gdzie jest Peng Shuai? To pytanie tenisowy świat zadawał przez długie trzy tygodnie
Nagłe zniknięcie dwukrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema (Wimbledon 2013 i French Open 2014; oba triumfy w deblu) nie mogło pozostać niezauważone. Zwłaszcza że doszło do niego tuż po tym, jak zawodniczka oskarżyła publicznie wicepremiera Zhanga Gaoli o molestowanie seksualne. To nie mógł być przypadek.
Peng dosłownie zapadła się pod ziemię z dnia na dzień. Czołowi tenisiści i tenisistki globu - wśród nich Agnieszka Radwańska - domagali się od władz WTA wyjaśnienia sprawy. Działania w tym temacie podjęły także Amnesty International i ONZ. Wszyscy chcieli wiedzieć, czy 35-letnia wówczas zawodniczka żyje i czy jest bezpieczna.
Wywierana presja przyniosła efekt. Po trzech tygodniach udało się skontaktować z Peng, która podczas wideorozmowy zapewniła, że nie dzieje się jej krzywda i może swobodnie kierować swoim postępowaniem. Władze światowego tenisa nie miały jednak pewności, czy oświadczenie zostało złożone dobrowolnie. To wtedy zapadła decyzja o wykreśleniu Chin z kalendarza imprez.
Po trzech kolejnych miesiącach chińska zawodniczka wycofała oskarżenia wysunięte wcześniej pod adresem wiceszefa rządu i ogłosiła zakończenie kariery. Jesienią 2023 roku, po blisko dwuletniej przerwie, światowy tenis wrócił do Kraju Kantonów. Premierowy po przerwie turniej w Pekinie wygrała Iga Świątek, pokonując w finale Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2.
W ubiegłym sezonie Polka nie poleciała do Azji po wykryciu w jej organizmie substancji zabronionej (ostatecznie oczyściła się z zarzutów o doping). Wróciła tam dopiero przed niespełna miesiącem. I od razu wygrała turniej WTA 500 w Seulu.
Obecnie sposobi się do pierwszego występu w tegorocznej edycji China Open. Rywalizację zacznie od II rundy. W sobotę jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Yue Yuan (56. WTA).