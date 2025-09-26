Mroczny sekret China Open. Mistrzyni Wielkiego Szlema zaginęła bez śladu

China Open to turniej rozgrywany od 1993 roku. Kobiety zaczęły w nim rywalizować siedem lat później. Pierwsze 20 edycji z ich udziałem przebiegło bez perypetii. Ale potem nastąpił trzyletni antrakt.

W latach 2020 i 2021 imprezę odwołano z powodu szerzącej się na świecie pandemii. Rok później sport wracał już na światowe areny, ale... nie na pekińskie korty. Władze WTA zakazały przeprowadzania tenisowych turniejów w Chinach po zaginięciu Peng Shuai.

Gdzie jest Peng Shuai? To pytanie tenisowy świat zadawał przez długie trzy tygodnie

Nagłe zniknięcie dwukrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema (Wimbledon 2013 i French Open 2014; oba triumfy w deblu) nie mogło pozostać niezauważone. Zwłaszcza że doszło do niego tuż po tym, jak zawodniczka oskarżyła publicznie wicepremiera Zhanga Gaoli o molestowanie seksualne. To nie mógł być przypadek.

Peng dosłownie zapadła się pod ziemię z dnia na dzień. Czołowi tenisiści i tenisistki globu - wśród nich Agnieszka Radwańska - domagali się od władz WTA wyjaśnienia sprawy. Działania w tym temacie podjęły także Amnesty International i ONZ. Wszyscy chcieli wiedzieć, czy 35-letnia wówczas zawodniczka żyje i czy jest bezpieczna.

Wywierana presja przyniosła efekt. Po trzech tygodniach udało się skontaktować z Peng, która podczas wideorozmowy zapewniła, że nie dzieje się jej krzywda i może swobodnie kierować swoim postępowaniem. Władze światowego tenisa nie miały jednak pewności, czy oświadczenie zostało złożone dobrowolnie. To wtedy zapadła decyzja o wykreśleniu Chin z kalendarza imprez.

Po trzech kolejnych miesiącach chińska zawodniczka wycofała oskarżenia wysunięte wcześniej pod adresem wiceszefa rządu i ogłosiła zakończenie kariery. Jesienią 2023 roku, po blisko dwuletniej przerwie, światowy tenis wrócił do Kraju Kantonów. Premierowy po przerwie turniej w Pekinie wygrała Iga Świątek, pokonując w finale Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2.

W ubiegłym sezonie Polka nie poleciała do Azji po wykryciu w jej organizmie substancji zabronionej (ostatecznie oczyściła się z zarzutów o doping). Wróciła tam dopiero przed niespełna miesiącem. I od razu wygrała turniej WTA 500 w Seulu.

Obecnie sposobi się do pierwszego występu w tegorocznej edycji China Open. Rywalizację zacznie od II rundy. W sobotę jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Yue Yuan (56. WTA).

