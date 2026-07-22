Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz na pewno wystąpią w US Open - bazą do zgłoszeń do ostatniego tegorocznego turnieju Wielkiego Szlema była ostatnia aktualizacja rankingu ATP, z początku tego tygodnia. W przypadku głównej drabinki obowiązuje bowiem ten, który jest publikowany na sześć tygodni przed startem rywalizacji.

Inaczej jest w przypadku kwalifikacji - tu termin wypada na cztery tygodnie przed początkiem walki o główną fazę turnieju. W tym roku zdecyduje więc aktualizacja z 27 lipca.

W męskim tenisie w Polsce nie ma takiego zaplecza, jakie jest u pań. Tam nie tylko mamy cztery zawodniczki pewne występów na Flushing Meadows, ale też trzy kolejne w eliminacjach. Do Katarzyny Kawy i Lindy Klimovicovej dołączyła bowiem Martyna Kubka.

U panów zaś na dziś nie ma żadnego pewniaka. Choć to się może w ostatniej chwili zmienić. Za sprawą Maksa Kaśnikowskiego, który przecież wie już jak smakuje gra w US Open.

Tampere Open. Maks Kaśnikowski grał o ćwierćfinał challengera ATP. I o coś więcej

23-letni reprezentant Polski wystąpił bowiem w Nowym Jorku dwa lata temu. Wtedy debiutował w kwalifikacjach, wygrał trzy spotkania. A później w pierwszej rundzie głównych zmagań stoczył blisko 4,5-godzinny bój z Pedro Martinezem, przegrał go w super tie-breaku piątego seta. Inna sprawa, ze całkiem niedawno zrewanżował się Hiszpanowi, co też ma wpływ na dzisiejszą sytuacją Maksa.

Jeszcze 24 maja Kaśnikowskie zajmował 315. miejsce w rankingu ATP - był mniej więcej o sto miejsc za nisko, by marzyć o grze w kwalifikacjach Szlemów.

Maks Kaśnikowski Karolina Kiraga-Rychter/Enea Poznan Open materiały prasowe

A później przyszły całkiem udane występy w Braszowi i Jassach - one pozwoliły na awans do TOP 250. To wciąż jeszcze trochę za mało, by mieć pewność wyjazdu do Nowego Jorku.

Na koniec tej sesji został jednak turniej w Tampere - challenger ATP w Finlandii ma rangę 75. Nie jest więc mocno punktowany, ale wystarczająco, by pomóc Kaśnikowskiemu.

Maks w pierwszej rundzie w 66 minut uporał się z kwalifikantem z Niemiec Louisem Wesselsem - pokonał go 6:2, 6:1. W środę, w 1/8 finału, trafił na Fina Eero Vasę - zawodnika grającego tu z "dziką kartą". Też znacznie niżej notowanego od Polaka, więc triumf 6:3, 6:2 żadną niespodzianką nie był. Tym razem Kaśnikowski potrzebował 68 minut.

To zwycięstwo sprawia, że w rankingu ATP "na żywo" 23-latek awansował na 235. miejsce, choć trzeba też mieć w pamięci, że kilku rywali może go jeszcze wyprzedzić. Podczas Wimbledonu kontuzji i wycofań było tak wiele, że ostatecznie do gry wkroczył nawet 252. w rankingu Filip Jianu. To jednak wyjątek, u kobiet nie dostała się znacznie wyżej notowana Martyna Kubka.

W piątkowym ćwierćfinale rywalem Polaka będzie Czech Hynek Bartoň. I jeśli ten mecz Maks zdołałby wygrać, wskoczy w okolice 228. pozycji. A to powinno dać już grę w Nowym Jorku - jeśli nie od razu, to zapewne po spodziewanych wycofaniach. Ewentualny finał rozwiałby zaś wszelkie wątpliwości.

Maks Kaśnikowski AFP





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