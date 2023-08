Może to początek czegoś lepszego? Maja Chwalińska zakończyła turniej w Kozerkach

Pojedynek Dawida z Goliatem

Minnen w Kozerkach jest rozstawiona z numerem czwartym. Dobrze do tej pory wywiązywała się z roli faworytki. Łatwo pokonywała dotychczasowe rywalki. Nie straciła seta, przegrała w trzech meczach 11 gemów. To zawodniczka o dobrych warunkach fizycznych - wysoka (175 cm) i silna - zupełne przeciwieństwo polskiej tenisistki (164 cm). Ma też więcej sukcesów w życiorysie - wygrywała deblowe turnieje WTA.

To doświadczenie i siłę widać było od początku do końca spotkania. Belgijka mocno naciskała na kruchą, ale jak zawsze mądrze grającą Polkę. Ta broniła się jak mogła i próbowała zaskakiwać przeciwniczkę a to skrótami, a to slajsami, niekiedy lobami. Minnen najczęściej dobrze czytała zamiary Chwalińskiej. Potwierdziło się, że jest rutynowaną tenisistką.

Chwalińska próbowała, ale Minnen była za mocna

Mecz był jednak zacięty, szczególnie w pierwszym secie. Polka miała duże szanse, by może go nawet wygrać. Może tak by się stało, gdyby w drugim gemie wykorzystała dwa break pointy? Później jednak to ona straciła serwis i przegrywała 1:2 z przełamaniem. Minnen jeszcze raz okazała się lepsza w gemie przy podaniu Chwalińskiej - w siódmym gemie. Mimo że 22-latka z Dąbrowy Górniczej natychmiast wykorzystała pierwszego w meczu break pointa, to jednak to było za mało. Belgijka wygrała seta 6:4.