Może systematycznie ogrywać Igę Świątek. Ekspert przekonany do Sabalenki

Aryna Sabalenka sprawiła sporą niespodziankę w Rzymie. Finalistka turnieju WTA w Stuttgarcie i triumfatorka rozgrywek w Hiszpanii jechała do stolicy Włoch jako jedna z głównych faworytek do wygrania kolejnego cennego trofeum. W ostatnich tygodniach wspólnie z Igą Świątek robiła furorę na kortach . Wiele na to wskazywało, że sportsmenki zameldują się w finale imprezy w Rzymie. Tak się jednak nie stało, bo Białorusinka sensacyjnie przegrała z Sofią Kenin.

To ona może systematycznie ogrywać Świątek

- Sabalenka jest główną kandydatką do tego, by móc systematycznie ogrywać Igę Świątek. Być może nawet wejdzie na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Poczuła się pewnie. Wygrała w Australii pierwszy turniej wielkoszlemowy i pracowała na to bardzo długo. To ją napędziło - stwierdza Maciej Synówka w rozmowie ze "Sportowymi Faktami".