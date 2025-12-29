Możdżonek włożył kij w mrowisko. Wszystko po tym, co zrobiła Sabalenka. "Standardy lewicy"

Jeden serwis, jedna strona kortu pomniejszona o 9 proc. - w takich warunkach Aryna Sabalenka rywalizowała z Nickiem Kyrgiosem w "Bitwie płci". Białoruska zawodniczka finalnie zdołała ugrać po trzy gemy w obu setach. Spotkanie to budziło tyle samo zainteresowania, co kontrowersji.

- On sam nazywa siebie nieprzewidywalnym zawodnikiem, ale szczerze mówiąc, byłam w stanie przewidzieć niemal wszystko. Różnica polegała na tym, że jego możliwości fizyczne są znacznie większe. Jest silniejszy, szybszy, miał lepszą dynamikę. Ale to była fajna zabawa i bardzo dobre przygotowanie do sezonu - mówiła pierwsza rakieta świata po ostatnim gemie.

Możdżonek uaktywnił się po meczu Sabalenki z Kyrgiosem. "To teraz przewrotnie"

Starcie Australijczyka z rywalką Igi Świątek zarówno przed, jak i po ostatnim gemie nie przypadło do gustu wielu ekspertom. Dawid Celt nazwał je "czysto komercyjnym eventem, który nie miał żadnego przesłania". Inni dziennikarze pisali, że po takim meczu Sabalenka zrobiła "niedźwiedzią przysługę" kobiecemu tenisowi, którego środowisko domaga się wyrównania zarobków względem mężczyzn.

Kwestię finansów w mediach społecznościowych poruszył... Marcin Możdżonek. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej i były siatkarz udostępnił wpis o treści: "Nick Kyrgios (ATP #671) pokonał liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę (№1) 6-3, 6-3 w pokazowym meczu 'Battle of the Sexes' w Dubaju. Ciekawe co na to politycy Lewicy, którzy w imię poprawności politycznej wciskają facetów w sporty kobiece".

Oprócz tego dodał własny komentarz: "To teraz przewrotnie: czy Nick Kyrgios powinien od teraz otrzymywać takie samo wynagrodzenie, jak Aryna Sabalenka?" - napisał, odnosząc się do obecnego poziomu sportowego obu zawodników.

Przypomnijmy, Białorusinka przystępowała do pojedynku z Kyrgiosem w pełnym przygotowaniu przed nowym sezonem, jako liderka światowego rankingu. Australijczyk natomiast czas świetności tenisowej najprawdopodobniej ma już za sobą. Obecnie najczęściej możemy zobaczyć go w pokazowych zawodach i pojedynczych turniejach z touru ATP, o czym świadczy jego 671. miejsce w rankingu.

To jednak nie przeszkodziło mu w pokonaniu Sabalenki, która w ostatnim sezonie była najlepszą tenisistką w damskim tenisie i na korcie zgarnęła krocie. "Ona grała na korcie o 9% mniejszym, a więc wg standardów lewicy jego warunki pracy były gorsze od warunków jego przeciwniczki. Wykonał trudniejszą pracę = wyższe zarobki" - czytamy w jednym z komentarzu pod wpisem Możdżonka.

