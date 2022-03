Patrick Mouratoglou, były trener Sereny Williams, stanął niespodziewanie w obronie Novaka Djokovicia. Przekonuje, że dużą zaletą Serba - niezależnie od oceny jego stanowiska w sprawie szczepień - jest jego autentyczność.

Patrick Mouratoglou: Novak Djoković nie chciał iść na łatwiznę

- Jednym z powodów, dla których Novak jest krytykowany, jest to, że zarzuca mu się, że nie jest autentyczny. Niektórzy utrzymują, że tylko gra, by go kochano, że nie pokazuje swojej prawdziwej osobowości. Ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Sądzę, że Novak jest ekstremalnie autentyczny w tym, co robi - przekonuje Mouratoglou.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Janowicz dla Interii: Iga Świątek talentem mogłaby obdarzyć wielu zawodników. Wideo INTERIA.TV

Mouratoglou odniósł się też do ostatniej burzy wokół Djokovicia, związanej z tym, że Serb nie chce się zaszczepić przeciwko COVID-19.

- Myślę, że dla niego byłoby nadzwyczaj łatwą rzeczą znalezienie lekarza, który podpisałby mu "papiery", że jest zaszczepiony. Nawet, jeśli w rzeczywistości wcale by nie był. Nikt by się nie dowiedział. To by mu pozwoliło brać udział w jakimkolwiek turnieju - przekonuje słynny tenisowy trener. - Ale on tego nie zrobił. Nie zdecydował się na żadne podstępy, na pójście na łatwiznę. On powiedział: nie, nie będę kłamać, chcę być szczery sam ze sobą.