Rzeczywistość okazała się jednak zdecydowanie bardziej brutalna dla Hiszpana. Operacja, którą przeszedł, wykluczyła go bowiem z samych treningów aż do września. Wówczas rozpoczęła się praca Nadala nad powrotem do zdrowia i formy sportowej. Hiszpanowi nikt nie odmówi katorżniczej pracy. Niedawno tak o treningach z Nadalem mówił Holger Rune. - Myślę, że miałem bardzo intensywny okres przygotowawczy i bardzo intensywny koniec sezonu w zeszłym roku i powiedziałbym, że był to prawdopodobnie najcięższy trening, jaki odbyłem przez ostatnie pół roku - powiedział o treningach z Nadalem Norweg.

Morderczy bój Rafaela Nadala, a potem to. Przyszłość Hiszpana zagrożona

- To bardzo podobne miejsce do tego, co wydarzyło się w zeszłym roku, ale inny problem. Czuję więcej w mięśniach. W zeszłym roku to było ścięgno. Czuję zmęczenie mięśni. To znaczy, na pewno to nie jest to samo, co w zeszłym roku, bo kiedy to się stało w zeszłym roku, od razu poczułem coś drastycznego. Dzisiaj nie czułem nic. Jedynym problemem jest to, że miejsce jest takie samo, boisz się trochę bardziej niż zwykle - przyznał Hiszpan.