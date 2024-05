Morderczy bój - i znamy mistrza Madrid Open! Złe wieści dla Hurkacza

Mający rangę 1000 - zarówno jeśli mowa o rywalizacji pań, jak i współzawodnictwie panów - turniej Mutua Madrid Open 2024 w weekend 4-5 maja odsłonił przed sympatykami tenisa swe ostatnie karty. W sobotę do finałowej walki na korcie stanęły m.in. Iga Świątek i Aryna Sabalenka i trzeba sobie powiedzieć wprost - to był niebywały wręcz sportowy thriller.

Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Iga Świątek wygrywa finał w Madrycie! SKRÓT. WIDEO / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

ATP Madryt - finał. Felix Auger-Alliasime - Andriej Rublow. Przebieg i wynik meczu

Przedstawiciel Kanady nie poczuł się jednak zdeprymowany - wkrótce potem wygrał następnego gema, a nieco później doprowadził do sytuacji, w której miał na rakiecie piłkę setową. Wówczas jednak Rublow po dwóch błędach wykazał się zimną krwią, zaserwował asa, a potem zdołał zatriumfować w minipotyczce. Ostatecznie na nic się to nie zdało - Felix Auger-Aliassime wygrał seta 6:4, uciekając w ostatniej chwili przed przełamaniem przez Rosjanina .

Druga część meczu tymczasem zaczęła się od świetnego wejścia w rywalizację Andrieja Rublowa - ten wygrał bez straty "oczka" pierwszego gema, a potem też z korzyścią dla siebie rozpoczął kolejnego. Wówczas jednak szala znów zaczęła przechylać się na stronę tenisisty z Montrealu, który doprowadził do remisu 1:1.

Starcie następnie nabrało jeszcze zaciętości - gracze "wymieniali się" triumfami w gemach (nie dochodziło jednak ani do przełamań, ani do gry na przewagi), choć reprezentant Rosji miał w pewnej chwili mocną szansę na odskoczenie oponentowi. Popełnił jednak niewymuszone błędy, marnując po drodze break pointa, a jego rywal kapitalnym drop shotem ustanowił stan gry na 3:3.

W końcu jednak to Kanadyjczyk znalazł się pod mocną presją - zachował mimo wszystko zimną krew i z 4:5 dla przeciwnika zrobił 5:5, zdobywając decydujący punkt poprzez as serwisowy, który notabene poprzedził... podwójnym błędem serwisowym. Potem jednak widać było wyraźnie, że Andriej Rublow dawał z siebie wszystko, by nie ponieść klęski w dwóch setach - ostatecznie wygrał tę odsłonę 7:5, przy czym skorzystał dopiero z drugiego setbola po trafieniu Felixa Augera-Aliassime'a w aut.