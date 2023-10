Morderczy bój Hurkacza, a tu taka reakcja. Jedno słowo Polaka wystarczyło

Jedno słowo. Tak Hurkacz podsumował starcie w Szanghaju

Sportowiec, zgodnie z powszechną w świecie tenisa tradycją, napisał przesłanie od siebie na obiektywie jednej z kamer - i ograniczył się wyłącznie do pojedynczego słowa: "fight", czyli "walka", dorysowując przy tym symbol serca. To fakt - walki nie brakowało, ku uciesze przede wszystkim kibiców zgromadzonych na trybunach.

Shanghai Masters: Hubert Hurkacz zna już kolejnego rywala

Co teraz czekać będzie Huberta Hurkacza? W kolejnej rundzie Shanghai Masters, będącej już ćwierćfinałem zmagań, zmierzy się on z Węgrem Fabianem Marozsanem. Będzie to co ciekawe pierwsze starcie między oboma panami.