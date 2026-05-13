Mogłaby nie pracować. Jej rodzina stworzyła finansowe imperium. 9,3 miliarda dolarów

W poniedziałek Iga Świątek rozegrała najlepsze spotkanie na ziemnych kortach w tym sezonie. - Odkąd zaczęłam pracę z Francisco, chciałam wrócić do grania solidniejszego tenisa, do podejmowania mniejszego ryzyka i grania bardziej procentowego tenisa. Po to trenowaliśmy cały miesiąc, żebym mogła grać takie mecze. Serwis bez wątpienia się poprawił, także moja pewność w tym aspekcie. Czułam, że w każdej chwili mogę na niego liczyć i zagrać już dalej z końca kortu - opowiadała Polka po ograniu Naomi Osaki 6:2, 6:1.

Zgodnie z układem drabinki na etapie ćwierćfinału przeciwniczką Polki będzie Jessica Pegua. Amerykanka na swojej drodze pokonała Zeynep Sonmez, Rebeką Masarovą i Anastazją Potapową.

Stworzył imperium warte 9 miliardów dolarów. Jego córka zagra ze Świątek

Na ten moment Pegula plasuje się na 5. miejscu w rankingu WTA. Zgodnie ze statystykami na światowych kortach zarobiła już ponad 24 miliony dolarów. Gdyby nawet nie wyszło jej w karierze tenisistki, można przypuszczać, że nie mogłaby narzekać na finanse.

A wszystko dzięki... jej ojcu, który na przestrzeni lat zgromadził olbrzymie zaplecze finansowe. Terry Pegula, bo o nim mowa, to amerykański miliarder, którego majątek na początku maja tego roku magazyn "Forbes" wycenia na około 9,3 miliarda dolarów.

Początkowo jego firma działała w branży energetycznej. Pegula inwestował w nowoczesne technologie zajmujące się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej. W 2010 roku sprzedał większość aktywów koncernowi Royal Dutch Shell za kwotę 4,7 miliarda dolarów. To umożliwiło mu inwestycje na innych płaszczyznach.

Pegula zainwestował ogromne środki w sport zawodowy. Stał się właścicielem dwóch klubów sportowych - Buffalo Bills (NHL) i Buffalo Sabres (NFL). Obecnie na cały budżet rodziny składają się dochody z różnych branży związanych m.in. z rozrywką, mediami czy nieruchomościami. Rodzina Pegulów zarządza swoimi interesami głównie poprzez holding Pegula Sports and Entertainment (PSE).

Sama Jessica Pegula niejednokrotnie była pytana o majątek swojej rodziny. Niektórzy patrzyli na jej karierę tenisową właśnie przez pryzmat olbrzymich pieniędzy, jakimi dysponuje jej ojciec. W końcu wcale nie musiałaby męczyć się na korcie, aby zgromadzić sporo pieniędzy na koncie.

- Wiem, co mówią hejterzy: "Jedynym powodem, dla którego jest dobra, to to, że ma pieniądze". Ale myślę, że w większości ludzie odkryli, że moja historia jest interesująca. To sprawiło, że pomyślałam: dobrze, nie będę się z tym ukrywać. Fajnie jest też widzieć interakcje z fanami Bills - nawet jeśli jestem daleko, na przykład w Katarze, widzę ludzi na trybunach w koszulkach tej drużyny - opowiadała w jednym z wywiadów.

Teraz 32-latka spróbuje uprzykrzyć życie Idze Świątek i awansować do półfinału rzymskiego "tysięcznika". Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Iga Świątek i Jessica Pegula podczas ćwierćfinału US Open

Jessica Pegula, Rzym 2026

Terry Pegula

