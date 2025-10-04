Mogła grać ze Świątek, zagrała z Chwalińską. Deklasacja w meczu o finał turnieju WTA

Sara Bejlek dopiero na początku przyszłego roku skończy 20 lat, jest kolejną z wielu utalentowanych młodych Czeszek, które marzą o powtórzeniu karier Karoliny Pliskovej czy Petry Kvitovej, pójścia w ślady Barbory Krejcikovej, Karoliny Muchovej, Markety Vondrousovej. Starszej od niej o 22 miesiące Lindzie Noskovej już to się powoli udaje - w niedzielę zagra w Pekinie o swój pierwszy tytuł WTA 1000.

Bejlek zaś w niedzielę może być 107. na świecie, jeśli w Rende wygra finał turnieju WTA. W przeciwieństwie do Noskovej nie jest wysoka (ma o 22 cm mniej od rodaczki, mierzy 157 cm), nie uderza mocno. Imponuje jednak świetnym poruszaniem się po korcie, sprytem. Czymś takim, co cechuje naszą Maję Chwalińską.

Ich starcie w Rende było jednak dość jednostronne, zwłaszcza w drugim secie. Młoda Czeszka całkowicie zrewanżowała się Polce za porażkę sprzed pięciu lat. Co zresztą świadczy o tym, jakim już wówczas była talentem.

WTA Rende. Maja Chwalińska kontra Sara Bejlek. Mecz o finał turnieju w Kalabrii

Czesi w TOP 150 rankingu WTA mają aż 12 zawodniczek, Sara Bejlek jest ósmą w hierachii. Wciąż cała przyszłość przed nią, ale już popisała się kilkoma świetnymi występami, w tenisowym CV ma zwycięstwa z Martą Kostiuk (2025), Anną Kalinską (2024), Anną Blinkową (2024), Ashlyn Krueger (2024) czy Mayą Joint (2025).

Maja Chwalińska, Rende 2025 IPA Sport/ABACA East News

Ostatnie tygodnie były dla 19-letniej Czeszki nieco trudniejsze, teraz chyba wszystko wraca już na właściwie tory. W Rende koło Cosenzy wygrała trzy spotkania, podobnie zresztą jak nasza Maja Chwalińska, której gra naprawdę mogła się podobać. Co ciekawe, obie grały pięć lat temu w pierwszej rundzie WTA 125 w Pradze, pod koniec lata. 14-letnia Sara dostała wtedy dziką kartę, przegrała z 19-letnią Polką 0:6, 1:6. A pod koniec tamego roku wystąpiła w... lidze czeskiej w deblu, wspólnie pokonały parę: Rebecca Sramkova/Linda Noskova.

Teraz zaś doszło do rewanżu, stawką był finał WTA 125, dla obu bardzo cenny.

Początek meczu nie wskazywał, że dobra seria Polki zostanie przerwana. Przełamała rywalkę, ale tej zaliczki nie zdołała długo utrzymać. Podobnie jak i nie udało się wykorzystać break pointa w piątym gemie. A Bejlek taką szansę dostała na 5:3 - i była bezwzględna. Czeszka radziła sobie z grą Polki, zmienną, techniczną, pełną skrótów. Bo sama... ma podobny styl. I dziś Maję często zaskakiwała. Przede wszystkim zaś potrafiła przyspieszać ofensywę, gdy tylko piłka trafiała po topspinach za blisko środka kortu. Także i dzięki temu wygrała pierwszą partię 6:3 - po 52 minutach.

Sara Bejlek FRANCK FIFE/AFP AFP

Druga potoczyła się już zupełnie nie pomyśli Polki. O ile w pierwszej partii serwis często jej pomagał, nawet drugie podanie, to później już nie. Została przełamana raz, później drugi - wtedy jeszcze odpowiedziała Czeszce. Gdy jednak Bejlek wykorzystała okazję po raz trzeci i czwarty, riposty już nie było. Maja zakończyła drugą partię bez wygranego gema serwisowego, przegrała 3:6, 2:6.

W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka będzie więc na miejscu w przedziale 126-128. Szybko jednak może się poprawić, już za dwa, trzy dni zagra w pierwszej rundzie turnieju WTA 125 na Majorce. Rywalką na starcie będzie Niemka Caroline Werner.

Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo AFP

