Mocne słowa po tryumfie Rybakiny. Nie mają litości, wspominają mecz ze Świątek

Po kontrowersyjnych wydarzeniach w Hiszpanii przyszedł czas na turniej w Rzymie. W gronie głównych faworytek znalazły się Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Zawodniczki jednak nie sprostały oczekiwaniom ekspertów i kibiców. Białorusinka sensacyjnie pożegnała się z imprezą już na etapie II rundy . Jej pogromczynią okazała się Amerykanka Sofia Kenin. Dla Polki była to dobra okazja, by odskoczyć 25-latce w rankingu WTA.

Raszynianka jednak nieoczekiwanie zakończyła turniej we Włoszech, przegrywając w ćwierćfinale z tryumfatorką rozgrywek, Jeleną Rybakiną. Tenisistka z powodu kontuzji prawej nogi musiała skreczować. O urazie Świątek wypowiedział się znany trener Paweł Ostrowski. Zdaniem mężczyzny, do urazu by nie doszło, gdyby nie...organizatorzy.