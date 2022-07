Młodzieżowe mistrzostwa Europy - Polskie następczynie Igi Świątek poznały rywalki

Maciej Słomiński Tenis

Na kortach Arki w Gdyni w dniach 21-24 lipca rozegrane zostaną eliminacje drużynowych mistrzostw Europy dziewcząt do lat 12 - oficjalna nazwa turnieju to Tennis Europe Summer Cup by Dunlop. Celem młodych Polek jest awans do turnieju finałowego, który w sierpniu zostanie rozegrany we Francji od 4 sierpnia.

Zdjęcie Polska reprezentacja tenisowa do lat 12 zagra w eliminacjach mistrzostw Europy w Gdyni /