Młody Polak zdemolował rywala w finale. Będzie kolejny awans w rankingu!

20-letni Szymon Kielan, 19-letni Maks Kaśnikowski oraz 18-latkowie: Martyn Pawelski i Olaf Pieczkowski to kandydaci do tego, by w przyszłości podążyć śladami Jerzego Janowicza czy Huberta Hurkacza. Młodzież zbiera doświadczenie w turniejach ITF i coraz częściej odnosi w nich sukcesy. W przypadku Pawelskiego (w grudniu i w lutym wygrał turnieje w Szarm el-Szejk) oraz Kaśnikowskiego (dziś triumfował w Monastyrze) widać to wyraźnie po awansach w rankingu. Kielan też dwukrotnie w tym roku grał w finałach imprez ITF, Pieczkowski z kolei tydzień temu dotarł do półfinału w Monastyrze. Dziś w Tunezji cieszył się z kolei Kaśnikowski.