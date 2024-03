Młody Polak zatrzymał rewelacyjnego 23-latka. Trzynaście zwycięstw i koniec

19-letni Martyn Pawelski jest jedną z większych nadziei w polskim tenisie - mimo młodego wieku, już w połowie zeszłego roku był w piątej setce światowego rankingu. A przecież niespełna dwa lata temu dotarł do półfinału juniorskiego Rolanda Garrosa.

Jesień poprzedniego roku miał słabszą, zmienił trenera, teraz chce z robić krok do przodu . Na razie "odbił się" od kilku turniejów rangi challengera ATP, szuka więc swoich szans w zawodach ITF. A przede wszystkim regularnie wraca do Szarm el-Szejk, gdzie wygrał swoje dwie pierwsze rywalizacje w zawodowym tenisie.

Grał tu nieco ponad miesiąc temu, dotarł wtedy do półfinału . Dziś ten sukces powtórzył, choć wyzwanie miał wyjątkowo ciężkie .

Trzynaście wygranych spotkań z rzędu. Tenisista z RPA miał niesamowitą serię na Półwyspie Synaj

Rywalem Polaka był bowiem 23-letbni gracz z RPA Philip Henning , którego historia też jest bardzo ciekawa. Dobrze zapowiadał się jako junior, wygrywał turnieje ITF w tej kategorii wiekowej, w Australian Open dotarł do trzeciej rundy, tam przegrał z Sebastianem Kordą . I w 2018 roku zniknął z tenisowego świata, co najwyżej raz po raz reprezentował swój kraj w Pucharze Davisa.

Od października zeszłego roku znów gra regularnie, głównie w Szam el-Szejk i Monastyrze, za to z coraz lepszymi rezultatami . W południowym Egipcie wygrał dwa poprzednie turnieje, w obu zatrzymywał zresztą naszego utalentowanego juniora Tomasza Berkietę . Łącznie dało mu to aż 13 kolejnych zwycięstw, w których przegrał zaledwie jednego seta.

I to on był uważany za faworyta w starciu z Pawelskim , choć Polak w turnieju jest rozstawiony z szóstką.

Trzy sety, każdy układał się inaczej. Polak wytrzymał w kluczowych momentach

W drugim secie sytuacja się zmieniła, bo to Polak szybko uzyskał przełamanie, prowadził 3:0, później 4:1. Stracił jednak tę zaliczkę, mimo że po swoim asie prowadził 40:15 - Henning odrobił straty, wyrównał wkrótce na 4:4. Tym razem jednak to 19-latek przechylił szalę na swoją stronę, doprowadził do decydującej partii.