Młody Polak z życiowym sukcesem w Paryżu. To jego kolejny udany Wielki Szlem

Tomasz Berkieta notuje kolejny dobry występ w turniejach wielkoszlemowych w kategorii juniorów. 17-letni Polak awansował właśnie do ćwierćfinału gry pojedynczej Rolanda Garrosa, pokonując po zaciętym meczu Charliego Robertsona 6:3, 3:6, 6:4. Co ciekawa nasz tenisista i Brytyjczyk występują w Paryżu również w grze deblowej. To najlepszy wynik Berkiety w stolicy Francji, ale był już w półfinale imprezy wielkoszlemowej - przed rokiem w Australian Open.