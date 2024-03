Młody Polak ma historyczny półfinał. Błysnął już rekordem podczas Australian Open

Juniorska rywalizacja podczas wielkoszlemowych turniejów odbywa się trochę w tle tej profesjonalnej, bardziej cenione są nawet zmagania mikstów. Gdy jednak Tomasz Berkieta pokonał w drugiej rundzie Brazylijczyka Enzo Kohlmana de Freitasa 7:6 (1), 3:6, 6:2, o Polaku nagle zrobiło się głośno . Nawet bardzo głośno, bo o jego wyczynie pisały wszystkie światowe agencje. 17-latek z Warszawy posłał bowiem piłkę, która poleciała na drugą stronę kortu z prędkością 233 km/godz. I co ciekawe, rywal odpowiedział skutecznym returnem.

Wtedy był to rekord, nawet w rywalizacji profesjonalistów nikt nie osiągnął takiej mocy. Amerykaninowi Benowi Sheltonowi zmierzono wcześniej 231 km/godz., Hubertowi Hurkaczowi o 5 km/godz. mniej. Później osiągnięcie młodego Polaka przebił jeszcze Chińczyk Zhizhen Zhang - 235 km/godz.

To wartości imponujące, ale rekord należy do Samuela Grotha - Australijczyk uzyskał w challengerze w Korei Południowej w 12 lat temu... 263 km/godz.

Z Australii przez Uzbekistan do Egiptu. Dalekie podróże młodego tenisisty

Tyle że w lutym próbuje już sił w zmaganiach z seniorami, chciałby podnieść swoją pozycję w rankingu ATP, w którym zadebiutował niemal przed rokiem. Wyróżnieniem dla niego było już powołanie do reprezentacji Polski na wyjazdowy mecz Pucharu Davisa z Uzbekistanem, na początku miesiąca. Od blisko dwóch tygodniach przebywa w Egipcie, tam rywalizuje w trzech kolejnych małych turniejach ITF M15 w Szarm el-Szejk. Przed tygodniem dotarł do ćwierćfinału, dziś zaś po raz pierwszy w karierze zameldował się w półfinale. A to dla 17-latka już może być dużym przeżyciem.