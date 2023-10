Młody gracz nagłym bohaterem. "Minął się" z Hurkaczem i... zadziwił świat

Shintaro Mochizuki, 20-letni Japończyk wywodzący się z Kawasaki, zupełnie zadziwił ostatnio świat tenisa. W trakcie turnieju w Tokio nie dość, że wygrał swój pierwszy mecz w ATP Tour, nie dość, że potem sensacyjnie wyeliminował Taylora Fritza (top 10 światowego rankingu), to jeszcze zawędrował aż do półfinału zmagań przed własną publicznością. Z perspektywy polskich sympatyków sportu ta historia byłaby jeszcze ciekawsza, gdyby Mochizuki zmierzył się z Hubertem Hurkaczem - a to było do pewnego momentu możliwe...