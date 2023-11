Młodość tym razem przegrywa. Novak Djoković wziął rewanż

Rune wychodzi z wielkiego kryzysu

Mecz na najwyższym poziomie

Po Bazylei młody Dunczyk rozegrał kolejny dobry turniej, a z Djokoviciem zagrał jak równy z równym. Pierwszy set to był znakomity pokaz tenisa z obu stron. Przez 55 minut na korcie walczyli dwaj wielcy tej dyscypliny. Rune imponował agresywną, odważną grą . Serb - konsekwencją, spokojem, cierpliwością. Jak wytrawny gracz rozegrał końcówkę, przełamując młodego rywala w ostatnim możliwym momencie - w 12. gemie. Wygrał 7:5.

Drugi set również zachwycił publiczność w hali Bercy. Było dużo dobrego grania z obu stron kortu. Cały czas spotkanie trzymało w napięciu. Wydawało się, że finisz seta ponownie będzie należał do Djokovicia. Lider rankingu w 10. gemie miał piłkę meczową. Rune nie drgnęła powieka. Ze spokojem ją obronił. W tie-breaku Duńczyk przeważał. Wygrał go 7:3.

Udany rewanż Djokovicia

Serb zrewanżował się Rune za porażkę w ubiegłorocznym finale w Paryżu i w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. To było jego drugie zwycięstwo z krnąbrnym Duńczykiem. Przedtem ograł go w 2021 roku w pierwszej rundzie US Open.