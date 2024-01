Jeden z polskich trenerów tenisowych, kiedy wrócił ze swoją grupą zawodniczek z obozu w Hiszpanii, opowiadał jak to na jednym z lokalnych turniejów w drabince dominowały tenisistki o rosyjskich nazwiskach. Mówił, że podobną sytuację przeżył we Francji. Patrząc na losowanie kobiecego Australian Open w zasadzie można odnieść podobne wrażenie.

Andriejewa, Zacharowa, Timofiejewa w III rundzie Australian Open

Rosjanki reprezentują bardzo wysoki poziom. 10 z 15-u awansowało do drugiej rundy, a do trzeciej już trzy. W wielkim stylu zrobiła to Mirra Andriejewa (47. WTA), która pokonała 6:0, 6:2 tunezyjską gwiazdę Ons Jabeur (6. WTA). Ta zawodniczka ma dopiero 16 lat. Pochodzi z Krasnojarska, ale od dawna trenuje we Francji, w tej samej akademii w Cannes na Lazurowym Wybrzeżu, w której osiadł kilka lat temu Daniił Miedwiediew.