Młoda Polka zakończyła udział w Wimbledonie. Brytyjki lepsze w deblu

W singlowych zmaganiach wśród juniorek, Weronika Ewald odpadła w drugiej rundzie. Przegrała bowiem z Nikolą Bartunkovą 5:7, 1:6.

W rywalizacji deblowej, Polka zakończyła swój udział już w pierwszej rundzie. Ewald, w parze z Isis Louise Van den Broek przegrały z duetem Hannah Klugman i Hephzibah Oluwadare.

Polka i Holenderka zaczęły od straty dwóch gemów. Potem odrobiły straty, ale tylko na chwilę i ostatecznie przegrały pierwszego seta 3:6.

Jednak w drugiej partii, to polsko-holenderski debel okazał się lepszy. W czwartym gemie przełamały rywalki na 3:1. Brytyjki doprowadziły do remisu 4:4, ale potem straciły dwa gemy i do wyłonienia zwycięzcy meczu potrzebny był super tie-break. W nim lepsze okazały się Klugman i Oluwadare, które wygrały 10-7.

