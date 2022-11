Młoda gwiazda znów ma kłopoty! Ikona tenisa wskazuje rozwiązanie

Legendarna tenisistka, Billie Jean King zabrała głos na temat Emmy Raducanu - triumfatorki ubiegłorocznego US Open, która mimo prób nie jest póki co w stanie nawiązać do tego sukcesu. Jej zdaniem 19-latka powinna korzystać z pomocy psychoterapeuty. - Mnie pomogło to w życiu - stwierdziła.