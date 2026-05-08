Mimo trwającej na terenie Ukrainy wojnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski po spotkaniu pod przewodnictwem prezydent Kirsty Coventry ogłosił zniesienie sankcji wobec sportowców z Białorusi - kraju rządzonym przez Alaksandra Łukaszenkę, który otwarcie popiera działania Władimira Putina w kraju naszych wschodnich sąsiadów.

"Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) nie zaleca już żadnych ograniczeń w udziale białoruskich sportowców, w tym drużyn, w zawodach organizowanych przez Międzynarodowe Federacje i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych. MKOl zniósł zalecane warunki uczestnictwa Międzynarodowych Federacji i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych z dnia 28 lutego 2022 roku i 28 marca 2023 roku, odnoszących się do Białorusi i białoruskich sportowców" - przekazano w komunikacie MKOl.

Aryna Sabalenka usłyszała o decyzji MKOl ws. Białorusinów. Nie mogła milczeć

Jedną ze sportsmenek, którą dotknęły sankcje nałożone przez MKOl, jest Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu kobiecego tenisa w ostatnich latach nie mogła reprezentować swojego kraju na arenie międzynarodowej i ważnych turniejach rywalizowała pod neutralną flagą. Teraz jednak ma się to zmienić. Wobec decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego sportsmenka z Mińska nie mogła przejść obojętnie.

"Naprawdę mam nadzieję, że oddadzą nam naszą flagę. Byłabym niezwykle dumna, mogąc reprezentować Białoruś. (...) Wiem, jak bardzo inspiruję małe dzieci, wiem o tym, i wysyłają mi wiadomości, a ja po prostu chcę, żeby czuły się bezpiecznie i mówiły sobie: Bez względu na to, skąd pochodzisz, możesz dojść na szczyt" - przyznała Białorusinka, cytowana przez portal sport1.de.

28-latka obecnie przebywa w Rzymie, gdzie odbywa się turniej rangi WTA 1000. W meczu otwarcia czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa pokonała Barborę Krejcikovą 6:2, 6:3, a w 1/16 finału zmierzy się z Soraną Cirsteą. Panie na korcie zameldują się w sobotę, 9 maja. Poczynania zawodniczek w stolicy Włoch śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport.

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka

Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOl

