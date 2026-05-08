MKOl podjął decyzję ws. Białorusi, jest reakcja Sabalenki. Tego teraz oczekuje
W czwartek 7 maja Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o zniesieniu sankcji wobec sportowców z Białorusi na czele z liderką światowego rankingu kobiecego tenisa, Aryną Sabalenką. 28-letnia sportsmenka błyskawicznie zareagowała na decyzję działaczy. Wystosowała tylko jedną prośbę.
Mimo trwającej na terenie Ukrainy wojnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski po spotkaniu pod przewodnictwem prezydent Kirsty Coventry ogłosił zniesienie sankcji wobec sportowców z Białorusi - kraju rządzonym przez Alaksandra Łukaszenkę, który otwarcie popiera działania Władimira Putina w kraju naszych wschodnich sąsiadów.
"Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) nie zaleca już żadnych ograniczeń w udziale białoruskich sportowców, w tym drużyn, w zawodach organizowanych przez Międzynarodowe Federacje i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych. MKOl zniósł zalecane warunki uczestnictwa Międzynarodowych Federacji i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych z dnia 28 lutego 2022 roku i 28 marca 2023 roku, odnoszących się do Białorusi i białoruskich sportowców" - przekazano w komunikacie MKOl.
Aryna Sabalenka usłyszała o decyzji MKOl ws. Białorusinów. Nie mogła milczeć
Jedną ze sportsmenek, którą dotknęły sankcje nałożone przez MKOl, jest Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu kobiecego tenisa w ostatnich latach nie mogła reprezentować swojego kraju na arenie międzynarodowej i ważnych turniejach rywalizowała pod neutralną flagą. Teraz jednak ma się to zmienić. Wobec decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego sportsmenka z Mińska nie mogła przejść obojętnie.
"Naprawdę mam nadzieję, że oddadzą nam naszą flagę. Byłabym niezwykle dumna, mogąc reprezentować Białoruś. (...) Wiem, jak bardzo inspiruję małe dzieci, wiem o tym, i wysyłają mi wiadomości, a ja po prostu chcę, żeby czuły się bezpiecznie i mówiły sobie: Bez względu na to, skąd pochodzisz, możesz dojść na szczyt" - przyznała Białorusinka, cytowana przez portal sport1.de.
28-latka obecnie przebywa w Rzymie, gdzie odbywa się turniej rangi WTA 1000. W meczu otwarcia czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa pokonała Barborę Krejcikovą 6:2, 6:3, a w 1/16 finału zmierzy się z Soraną Cirsteą. Panie na korcie zameldują się w sobotę, 9 maja.