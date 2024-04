Nierozstawiona na Florydzie Collins, która w styczniu zapowiedziała, że to jej ostatni sezon w karierze, znakomicie zaprezentowała się w Miami, co potwierdziła po raz pierwszy w karierze, docierając do finału turnieju rangi 1000, a potem go wygrywając i to z tenisistką ze światowej czołówki - reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną 7:5, 6:3 .