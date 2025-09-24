Magda Linette dość długo była niepewna tego, czy w Pekinie będzie musiała rywalizować już w pierwszej, czy jednak w drugiej rundzie. Decydowało się jej rozstawienie, początkowo szanse na to nie były wielkie. Zajmowała 37. miejsce w rankingu WTA z 15 września, ostatecznie to na jego bazie dokonywano losowania w China Open.

Tuż przed ceremonią potwierdziły się informacje o rezygnacji z gry trzech kolejnych zawodniczek: Madison Keys, Markety Vondrousovej i Beatriz Haddad Mai. A już wcześniej wycofała się Aryna Sabalenka.

Zabrakło jeszcze jednej tenisistki, poznanianka ostatecznie znalazła się w drabince bez liczby przy swoim nazwisku. Po czym kilka godzin później nastąpiła jednak korekta - z gry zrezygnowała też rozstawiona z jedenastką Elina Switolina, która z powodu urazu zakończyła już sezon. I Linette wskoczyła w jej miejsce. Nie musiała dziś grać z Biancą Andreescu, czekała się za na rozstrzygnięcie w meczu Tatjana Maria - Marie Bouzkova. To starcie Czeszki z Niemką miało wyłonić jej rywalkę.

WTA 1000 w Pekinie. Marie Bouzkova kontra Tatjana Maria. Magda Linette czekała na swoją rywalkę

W TOP 40 rankingu WTA Magda Linette jest najstarszą zawodniczkę - skończyła w tym roku już 33 lata, co nie zmienia faktu, że i tak w świetnym stylu utrzymuje się od wielu sezonów w szerokiej czołówce.

Tatjana Maria FRANK MOLTER/DPA Picture-Alliance via AFP AFP

Gdyby jednak spojrzeć na kolejną dziesiątkę, to tuż za jej plecami, obecnie o dwie pozycje w rankingu "na żywo", jest właśnie Tatjana Maria. Starsza o niemal pięć lat, niedługo po... 38. urodzinach. I absolutnie rekordowym sezonie w swoim wykonaniu, z wisienką na torcie w postawi tytułu WTA 500.

Maria zdobyła go latem w londyńskim Queens - i nie było to dziełem przypadku. Zaczynała tam grę od kwalifikacji, później wygrała pięć spotkań z finalistkami bądź triumfatorkami Wielkich Szlemów: Leylah Fernandez, Karoliną Muchovą, Jeleną Rybakiną, Madison Keys i Amandą Anisimovą.

Cztery z nich bez straty seta. Jako 86. zawodniczka rankingu wygrała spory turniej, ale później, zmęczona, nie odegrała większej roli w Bad Homburg i Wimbledonie. Po czym na sam koniec sezonu na trawie poleciała do Newport w USA i tam dotarła do finału WTA 125.

Dzięki temu osiągnęła historyczną pozycję na świecie w rankingu WTA - awansowała na 36. miejsce.

Tyle że korty twarde to jednak nie trawiaste, tu 38-latce już tak dobrze się nie wiedzie. Potwierdził to środowy mecz z Bouzkovą, która tę nawierzchnię czuje dużo lepiej. W lipcu wygrała na "hardzie" WTA 250 w Pradze, w sierpniu doszła do półfinału WTA 500 w Monterrey. I też zapłaciła za to wysoką cenę, w US Open doznała kontuzji.

Pierwszego seta Niemka przegrała 2:6, dwa razy została przełamana. Sama zaś nie potrafiła "odczytywać" serwisów Czeszki, w czterech jej gemach wygrała zaledwie pięć piłek.

I tak już zostało do końca, Bouzkova spokojnie kontrolowała przebieg spotkania. Przełamała Marię w trzecim gemie, sama zaś nie pozwoliła rywalce na choćby jedno... doprowadzenie do równowagi czy break pointa. W drugiej partii w pięciu gemach Czeszki Tatjana wywalczyła cztery małe punkty. Nic więc dziwnego, że po 73 minutach przegrała 2:6, 4:6.

I to Bouzkova będzie w piątek rywalką Linette w meczu o trzecią rundę. Dla poznanianki to niezwykle ważne starcie, rok temu grała tu o ćwierćfinał, a później była w ćwierćfinale w Wuhanie. Wiele może w Chinach stracić.

Rozwiń

Z tą Czeszką poznanianka dotąd nie grała. Bouzkova w dwóch ostatnich sezonach pięciokrotnie mierzyła się jednak z Polkami: z Igą Świątek i Katarzyną Kawą ma bilans 0:1, a z Magdaleną Fręch - 2:1.

Marie Bouzkova DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Magda Linette - Viktorija Golubic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport