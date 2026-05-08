Mistrzyni WTA 1000 znika ze ścieżki Świątek. Skandalistka znów bez litości

Karolina Muchova była jedną z kilku wygranych ostatnich trzech miesięcy, czyli okresu po zakończeniu pierwszego Wielkiego Szlema. Czeszka już w Australii spisywała się nieźle, półfinał w Brisbane, 1/8 finału w Melbourne - to wyniki niezłe. A później przyszły jeszcze lepsze, z tytułem w Dosze i finałem w Stuttgarcie na czele. 29-letnia zawodniczka, rodem z Ołomuńca, przegrała tylko pięć spotkań: dwa z Coco Gauff, której "odpłaciła się" w Porsche Open, a po jednym z Igą Świątek, Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną.

Z gry w Madrycie zrezygnowała, godząc się na karne zero w rubryczce punktowej za brak obowiązkowego turnieju WTA 1000. Nie chciała ryzykować przeciążenia po wyczerpującym turnieju w Niemczech. W Rzymie została rozstawiona z "11", po poniedziałkowym losowaniu miała świadomość, że zacznie od gry z kwalifikantką. A później się okazało, że będzie nią albo Anastazja Potapowa, albo Dalma Galfi. Ich starcie w środę wygrała ta pierwsza. I to już powinno być dla Czeszki ostrzeżeniem.

Potapowa do listopada zeszłego roku reprezentowała Rosję, miała tam wielu fanów. Także i dlatego, że po wprowadzeniu obowiązkowej neutralności dla tenisistek i tenisistów z tego kraju, ona zdecydowała się na odważny gest. Najpierw w Dubaju, a później w Indian Wells paradowała w koszulce Spartaka Moskwa - klubu, któremu kibicuje. Ukrainki protestowały, wsparła je Iga Świątek, skończyło się na karze od WTA i zakazie dalszego celebrowania klubowych sympatii. Stąd tak duże było zaskoczenie w Moskwie, że nagle wystąpiła o obywatelstwo Austrii.

W kwietniu Potapowa zaczęła prezentować zaskakująco dobrą formę, a przecież była już o włos od wypadnięcia z TOP 100 w rankingu. Finał w Linzu, półfinał w Madrycie, po pokonaniu m.in. Jeleny Rybakiny - to mówi samo za siebie. W Rzymie też musiała grać jeszcze kwalifikacje, ostatni raz na długi czas w turnieju tej rangi. Przeszła, wygrała z Galfi, a dziś stanęła do gry z Muchovą. Ona walczy o... rozstawienie podczas French Open. I jest tego bardzo blisko.

WTA 1000 w Rzymie. Karolina Muchova kontra Anastazja Potapowa na Court 2

Takiego obrotu spraw Czeszka chyba nie spodziewała się w najczarniejszych snach. Wygrała przecież z Potapową trzy ostatnie spotkania, jedyny raz uległa jej ponad siedem lat temu, gdy rywalka była czołową juniorką świata. Może wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby na początku spotkania, w dwóch gemach, wykorzystała choć jednego z czterech break pointów. Mogła prowadzić 3:0, przegrywała 1:2.

Potapowa w Madrycie świetnie grała z głębi kortu - agresywnie, choć ryzykownie. I tego możemy spodziewać się po niej na mączce w kolejnych tygodniach. W piątek to ona wywalczyła breaka jako pierwsza, miała też piłkę na 5:2. Czeszka zdołała wtedy odrobić stratę przełamania, ale nie poparła tego swoim serwisem. I przegrała seta 3:6.

Drugi był już jednostronny, choć grany na raty. Nad Foro Italico zaczęło padać, ich spotkanie - tak jak inne - zostało przerwane po pierwszym gemie na kilkadziesiąt minut. A gdy wznowiły mecz, Potapova podwyższyła na 2:0, później 3:0, wreszcie 4:0. I już spokojnie kontrolowała sytuację we własnych gemach.

Wygrała ten mecz 6:3, 6:2. W niedzielę w 1/16 finału zmierzy się z Ludmiłą Samsonową. Jedna z nich, potencjalnie, może zmierzyć się w ćwierćfinale z Igą Świątek.

