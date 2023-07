Bardzo mi przykro, że mogłam rozczarować moich fanów w Polsce, ale wspólnie z teamem podjęliśmy decyzję o wycofaniu z turnieju w Warszawie. Moje ciało potrzebuje trochę więcej czasu, by zregenerować się po dwóch intensywnych tygodniach w Londynie, muszę także poddać zabiegom moją kostkę. Nie mogę się już doczekać przygotowań do północnoamerykańskich turniejów na kortach twardych. Do zobaczenia w Montrealu

BNP Paribas Warsaw Open. Turniej bez Linette i Fręch

Na korcie w Warszawie nie zobaczymy także Magdaleny Fręch i Magdy Linette , co jest dużym zaskoczeniem, ponieważ obie tenisistki należą do światowej czołówki. Rozczarowania takim obrotem spraw nie krył odpowiedzialny za organizację imprezy Tomasz Świątek . Ojciec liderki rankingu WTA w rozmowie z Polską Agencją Prasową nie przebierał w słowach.

- Wszystkie zawodniczki, które zgłaszają się do turnieju, robią to dobrowolnie. Same wyrażają chęć zagrania lub nie w danym turnieju. Jestem rozczarowany, bo liczyłem, że one będą w tym turnieju. Byłoby więcej polskiego tenisa, co urozmaiciłoby zawody. Nie wiem, jaka jest przyczyna ich absencji. Pewnie ich trzeba o to zapytać - przyznał.