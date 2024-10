Petra Kvitova blisko dekadę temu zaliczana była do grona najlepszych tenisistek świata. 31 października 2011 roku Czeszka została nawet wiceliderka rankingu WTA , jednak nigdy nie udało jej się wywalczyć miana "pierwszej rakiety świata". 34-latka na swoim koncie ma osiągnięcia, o których wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć - w 2011 i 2014 roku triumfowała na wimbledońskich kortach , a w 2016 roku wywalczyła brązowy medal w grze pojedynczej na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.

Kiedy kilka miesięcy temu Czeszka ogłosiła, że wkrótce zostanie mamą, kibice mieli nadzieję, że pójdzie ona w ślady m.in. Eliny Switoliny, Caroline Wozniacki i Naomi Osaki i zdecyduje się łączyć życie profesjonalnej tenisistki z byciem mamą . Jak się jednak okazuje, dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa nie wie, czy kiedykolwiek wróci jeszcze do rywalizacji na światowym poziomie.

Petra Kvitova opowiedziała o komplikacjach w trakcie ciąży. "To była gehenna"

"Myślałam, że poród pójdzie lepiej, ale to była gehenna i skończyło się na cesarskim cięciu, więc nie było to zbyt przyjemne. Nadal mam kilka dodatkowych kilogramów, ale powoli waga wraca do normy, więc mam nadzieję, że wkrótce będzie tak, jak być powinno" - ujawniła w rozmowie z dziennikarzami portalu lp-life.cz.