Mistrzyni Wimbledonu nagle nadała komunikat. Błyskawiczna reakcja WTA
Garbine Muguruza przeżywa jeden z najszczęśliwszych momentów w życiu. Była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa i dwukrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że została mamą. Hiszpanka przy okazji ujawniła płeć i imię potomka, a z całego świata zaczęły spływać gratulacje.
Garbine Muguruza przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci kobiecego tenisa. Hiszpanka dała się poznać jako zawodniczka o ogromnej sile mentalnej i ofensywnym stylu gry, który przyniósł jej największe sukcesy w latach 2016-2017. W 2016 roku sięgnęła po tytuł mistrzyni Roland Garros, a rok później triumfowała na kortach Wimbledonu, potwierdzając przynależność do światowej czołówki. Niedługo po tym została liderką rankingu WTA, zajmując pierwsze miejsce od 11 września do 8 października 2017 roku, co na trwałe zapisało ją w historii hiszpańskiego sportu.
Po okresie największych triumfów kariera Muguruzy zaczęła stopniowo wyhamowywać. Coraz częściej zmagała się z brakiem regularności, a we wrześniu 2022 roku zdecydowała się na przerwę od rywalizacji. Kolejny sezon również nie przyniósł przełomu, a spadek poza TOP 1000 rankingu WTA sprawił, że Hiszpanka zaczęła coraz mocniej skupiać się na życiu poza kortem. W 2024 roku oficjalnie zakończyła sportową karierę, zamykając ważny rozdział swojego życia.
Równolegle zachodziły istotne zmiany w jej życiu prywatnym. W październiku 2024 roku Garbine Muguruza wyszła za mąż za wieloletniego partnera, biznesmena Arthura Borgesa. W ubiegłym roku natomiast para poinformowała, że spodziewa się pierwszego dziecka, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem i podpisem "Rodzina".
Garbine Muguruza została mamą. "Nasz mały cud"
Teraz 32-letnia Hiszpanka przekazała kolejną radosną wiadomość. Muguruza wyznała, że została mamą, a jej syn przyszedł na świat tydzień temu. "Nasz mały cud. Marcos Borges Muguruza kończy tydzień" - napisała w sieci, pokazując urocze zdjęcie dziecka.
Na wpis szybko zareagowała WTA, publikując krótkie "Gratulacje" w imieniu wszystkich przedstawicieli Women's Tennis Association. Pod postem pojawiły się także liczne życzenia zdrowia i słowa wsparcia od tenisistek, sportowców oraz fanów, którzy od lat śledzili karierę hiszpańskiej legendy.