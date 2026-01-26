Mistrzyni Wimbledonu nagle nadała komunikat. Błyskawiczna reakcja WTA

Garbine Muguruza przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci kobiecego tenisa. Hiszpanka dała się poznać jako zawodniczka o ogromnej sile mentalnej i ofensywnym stylu gry, który przyniósł jej największe sukcesy w latach 2016-2017. W 2016 roku sięgnęła po tytuł mistrzyni Roland Garros, a rok później triumfowała na kortach Wimbledonu, potwierdzając przynależność do światowej czołówki. Niedługo po tym została liderką rankingu WTA, zajmując pierwsze miejsce od 11 września do 8 października 2017 roku, co na trwałe zapisało ją w historii hiszpańskiego sportu.

Po okresie największych triumfów kariera Muguruzy zaczęła stopniowo wyhamowywać. Coraz częściej zmagała się z brakiem regularności, a we wrześniu 2022 roku zdecydowała się na przerwę od rywalizacji. Kolejny sezon również nie przyniósł przełomu, a spadek poza TOP 1000 rankingu WTA sprawił, że Hiszpanka zaczęła coraz mocniej skupiać się na życiu poza kortem. W 2024 roku oficjalnie zakończyła sportową karierę, zamykając ważny rozdział swojego życia.

Równolegle zachodziły istotne zmiany w jej życiu prywatnym. W październiku 2024 roku Garbine Muguruza wyszła za mąż za wieloletniego partnera, biznesmena Arthura Borgesa. W ubiegłym roku natomiast para poinformowała, że spodziewa się pierwszego dziecka, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem i podpisem "Rodzina".

Garbine Muguruza została mamą. "Nasz mały cud"

Teraz 32-letnia Hiszpanka przekazała kolejną radosną wiadomość. Muguruza wyznała, że została mamą, a jej syn przyszedł na świat tydzień temu. "Nasz mały cud. Marcos Borges Muguruza kończy tydzień" - napisała w sieci, pokazując urocze zdjęcie dziecka.

Rozwiń

Na wpis szybko zareagowała WTA, publikując krótkie "Gratulacje" w imieniu wszystkich przedstawicieli Women's Tennis Association. Pod postem pojawiły się także liczne życzenia zdrowia i słowa wsparcia od tenisistek, sportowców oraz fanów, którzy od lat śledzili karierę hiszpańskiej legendy.

Garbine Muguruza AFP

Garbine Muguruza MICHAEL OWENSGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP AFP

Garbine Muguruza AFP

Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze”, mimo choroby © 2026 Associated Press