Mistrzyni Wimbledonu "dołączyła" do Sabalenki. Ogłosiła to tuż przed igrzyskami, to koniec

Czeszka trwającego obecnie sezonu na razie nie może zaliczyć do udanych. Obywatelka naszych południowych sąsiadów błysnęła co prawda na Rolandzie Garrosie, bo dopiero w ćwierćfinale zatrzymała ją Iga Świątek, ale w kolejnych turniejach skuteczną grę uniemożliwiły jej problemy zdrowotne. Przyczyniły się one do tego, że sportsmenka w drugiej rundzie zawodów rozgrywanych w Berlinie skreczowała przy stanie 5:5 w pierwszym secie. Reklama

Marketa Vondrousova odpuszcza igrzyska olimpijskie

Pod znakiem zapytania stanął udział 25-latki w Wimbledonie, gdzie przecież broniła tytułu wywalczonego przed rokiem. W stolicy Anglii Czeszka wystąpiła, lecz na "dzień dobry" z kretesem przegrała z Jessicą Bouzas Maneiro. Hiszpanka triumfowała 6:4, 6:2. Po przegranej Marketa Vondrousova rozpoczęła walkę z czasem o udział w zbliżających się wielkimi krokami igrzyskach olimpijskich. Tenisistka długo nie odzywała się do kibiców, aż wreszcie 22 lipca przekazała smutne informacje dla rodaków.

Bardzo mi przykro, ale ze względów zdrowotnych nie wezmę udziału w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Do ostatniej chwili liczyłam, że uda się chociaż wystąpić w deblu, jednak problemy z ręką nie pozwalają mi wyjść na kort. Koncentruję się teraz na tym, żeby dobrze wypaść na US Open, będę trzymać kciuki za wszystkich czeskich reprezentantów we Francji na odległość ~ napisała zawodniczka na Instagramie.

Marketa Vondrousova dołączyła tym samym do listy wielkich nieobecnych francuskich zmagań. Już wcześniej znajdowały się na niej Aryna Sabalenka oraz Ons Jabeur, które również należą do grona czołowych tenisistek globu. Brak Czeszki w turnieju boli tym bardziej, że to obecna srebrna medalistka ostatnich igrzysk w Tokio. W Japonii 25-latka przegrała w finale Belindą Bencic. Szwajcarka także obejrzy imprezę w telewizji.

Polacy też się stresują. Chodzi o Huberta Hurkacza

U mężczyzn również zabraknie kilku znanych nazwisk. Wciąż nie wiadomo czy na kortach Rolanda Garrosa za parę dni zagra Hubert Hurkacz. Z obozu naszego rodaka dochodzą optymistyczne wieści, lecz każdy z niecierpliwością czeka na więcej konkretów. "To, co jest istotne - Hubert po tej operacji jest zdrowy. Nie mamy do czynienia z zawodnikiem chorym, tylko ze zdrowym" - mówił niedawno Bartłomiej Kacprzak w rozmowie z Polską Agencją Prasową. To właśnie on podjął się operacji kontuzjowanego kolana wrocławianina. Reklama

Marketa Vondrousova / KARIM JAAFAR / AFP

Marketa Vondrousova / MARIJAN MURAT/DPA / AFP